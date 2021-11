Solo 8 bagni pubblici in città, di cui 4 non agibili: la denuncia di Federconsumatori - BergamoNews

Bergamo. A Bergamo ci sono in totale 8 bagni pubblici e di questi solamente 4 sono agibili, due in Città Alta e due in città bassa.

Lo denuncia Federconsumatori a fronte di un’indagine condotta sui servizi igienici pubblici presenti in città.

“Bergamo città turistica, prossima capitale della Cultura, Bergamo con oltre 100mila abitanti dove sembra che non esista il problema di chi ha esigenze fisiologiche da soddisfare. In Città alta il servizio è funzionante in Piazza Cittadella e in Piazza Vecchia (attualmente non sono fruibili i bagni in Via Mario Lupo, nel Parco di S. Agostino e al Castello di San Vigilio). In Città bassa bagni pubblici ci sono soltanto alla Stazione Autolinee e alla Stazione Ferroviaria. Mentre di quello previsto in Via Tiraboschi non c’è ancora traccia”, scrive l’associazione dei consumatori.

“Tutti i bagni pubblici sono presidiati e a pagamento con costi da 0,25; 0,30;0.90 e 1 euro. Abbiamo “scoperto” che in questo servizi le esigenze fisiologiche possono essere espletate soltanto in orari prestabiliti. In Città alta non prima delle 8.30 e non dopo le 19. In Città bassa non prima delle 6 e non dopo le 21”.

Non tutti i bagni pubblici offrono locali puliti , come sempre, le donne risultano maggiormente penalizzate.

“Da una verifica effettuata nella settimana dal 8 al 13 novembre 2021 abbiamo compilato una tabella dove sono indicati 20 punti in cui si richiamano alcune condizioni igienico/sanitarie che un bagno pubblico sarebbe auspicabile offrisse ai cittadini che ne fruiscono – denuncia ancora Federconsumatori -. Purtroppo l’unica alternativa al bagno pubblico, escludendo piante, aiuole, androni e strade, rimangono i bar e i luoghi dove i servizi igienici devono obbligatoriamente essere presenti. Ma anche in questo settore le notizie non sono confortanti. Abbiamo visitato 36 locali (tra bar, ristoranti e pizzerie) e abbiamo costatato che la gestione dei gabinetti è a dir poco lacunosa.

Restiamo in attesa di sapere cosa intendono fare i nostri Amministratori e le Autorità Sanitarie per risolvere le criticità che stiamo portando anche alla Loro conoscenza”.

