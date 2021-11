Seriate, vendeva Louis Vitton false: fugge al controllo ma viene denunciato - BergamoNews

Seriate. Vendeva per strada borse di Louis Vitton e cappotti Stone Island senza scontrino e a prezzi convenienti. Anche troppo, tanto da attirare l’attenzione della polizia locale di Seriate che nei giorni scorsi l’ha fermato per un controllo.

L’uomo, un cittadino senegalese, smerciava abusivamente merce rivelatasi palesemente contraffatta e di dubbia provenienza: borsette, cappelli, giubbini, portafogli e cinture, tutti riportanti marchi di famose griffe internazionali.

Sorpreso dal controllo, ha tentato una fuga di corsa per la strada e nei campi adiacenti nascondendosi e facendo perdere le proprie tracce.

La rocambolesca fuga non ha evitato la denuncia penale in quanto lo stesso era ben conosciuto dal nucleo di polizia giudiziaria del comando di Seriate: regolare in Italia e residente da anni nella Bergamasca, era già stato denunciato in più occasioni all’autorità giudiziaria per il reato di ricettazione e commercio di prodotti falsificati.

Nei giorni successivi, grazie alla sinergia tra la Tenenza Carabinieri di Seriate e il comando di polizia locale, il senegalese è stato rintracciato con relativa notifica di ogni atto a suo carico.

La merce è stata recuperata dagli agenti e posta sotto sequestro. Oltre alla denuncia penale, al senegalese è stata anche comminata una sanzione amministrativa che la Prefettura quantificherà in un importo che può andare dai 1.500 ai 10mila euro.

