Se Selvino è "If the wine" e Osio Sotto "Oh yes oh down", sei su Bergamosay - BergamoNews

Bergamo. Selvino diventa “If the wine”, Cenate Sotto “You have dinner down”.

Se i cartelli stradali con i nomi dei comuni bergamaschi avessero oltre alla dicitura in dialetto anche una versione più “internazionale”, i paesi orobici potrebbero chiamarsi pressappoco così.

È l’originale trovata di Bergamosay, pagina Instagram di folclore bergamasco (45mila followers all’attivo), che si è sbizzarrita a tradurre in inglese i nomi di alcuni comuni della provincia di Bergamo.

Il risultato è tutto da ridere.

Fino ad ora sono apparse le prime due puntate con la traduzione di sei paesi, ma c’è da immaginare che non finirà qui. Non mancano le versioni azzardate, come Trescore Balneario che diventerebbe “Three farts bathing” e Osio Sotto, “Oh yes oh down”.

L’idea trova spunto da altre pagine che sul web si divertono a rendere, soprattutto in inglese, i nomi dei comuni italiani. Ad esempio Assisi, diventata “Ah yes yes”, Belluno, “A beautiful one” e Brindisi “Cheers”.

Il gioco è senz’altro coinvolgente, e anche la redazione di Bergamonews si è lanciata in un tentativo proponendo per Torre Pallavicina “Tower near ball”. E il più semplice Calcio “soccer“.

I puristi della traduzione potrebbero storcere il naso ma, siamo sicuri, scapperebbe anche a loro una risata.

