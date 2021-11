Ruggero Moretti confermato presidente di Eepa, l’Associazione europea dei produttori di uova - BergamoNews

Bergamo. Ruggero Moretti, 51 anni, amministratore delegato di Moretti e Cascina Italia spa e presidente del Comitato Uova di Unaitalia, è stato confermato alla presidenza di EEPA, (European Egg Processors Association – Associazione europea dei produttori di uova) per il triennio 2022-2024.

Sostegno economico delle filiere produttive che hanno a cuore la sostenibilità ambientale, e il tema della completa tracciabilità degli ovoprodotti saranno gli obiettivi che Moretti, al suo secondo mandato, porterà avanti con le istituzioni comunitarie in rappresentanza di oltre 50 industrie europee degli ovoprodotti che fanno parte di EEPA.

“Un tema di forte attualità è quello poi del sostegno alla filiera produttiva e degli allevatori che hanno a cuore il benessere degli animali e l’impatto ambientale dei sistemi produttivi – dichiara Ruggero Moretti -: l’aumento del costo delle materie prime ha un impatto considerevole sulle imprese del settore. Porteremo avanti in sede europea la necessità di un reale sostegno economico a chi persegue la qualità della filiera e dei prodotti chiedendo di tutelare le produzioni italiane ed europee che sono le più avanzate al mondo”.

Con 45 milioni di galline su un totale di 360 milioni in Europa l’Italia si conferma uno dei Paesi europei leader del settore.

“Abbiamo lavorato in questi anni sul tema della completa tracciabilità e trasparenza direttamente in allevamento e non più al momento dell’imballaggio per poter garantire una maggiore qualità del prodotto per il consumatore. Si tratta di un’istanza in cui hanno creduto innanzitutto gli allevatori italiani di uova e che oggi è condivisa da molti produttori europei” afferma Ruggero Moretti, ad di Moretti e Cascina Italia che ogni giorno tratta nella sede di Spirano, in provincia di Bergamo, 3 milioni di uova.

L’EEPA è un’organizzazione senza fini di lucro fondata nel 1995 con la volontà di unire tutti i trasformatori di uova all’interno dell’Unione europea. È l’EEPA a interfacciarsi con la Commissione Agricoltura della Unione europea. L’associazione offre ai suoi membri informazioni di prima mano su una serie di questioni importanti per il settore europeo delle uova: questioni legislative, situazione del mercato, rimborsi, misure da adottare in relazione alle crisi alimentari. L’organizzazione si riunisce a Bruxelles (tre riunioni e un’assemblea all’anno) e rappresenta un’opportunità unica per i trasformatori di uova per discutere gli ultimi sviluppi del settore con colleghi di tutta Europa.

Ruggero Moretti

Ruggero Moretti, classe 1970, dopo gli studi tecnici, fa il suo ingresso nell’azienda di famiglia nel 1994 iniziando a lavorare dapprima in Moretti e poi nel 1996 nella neonata Cascina Italia. La lunga attività di affiancamento commerciale, associativo, istituzionale e nelle fiere di settore sullo scenario nazionale ed europeo gli permette di essere nominato nel 2012 Presidente del comitato uova della neonata Unaitalia e nel 2018 diventa presidente di EEPA, acronimo di European Egg Processors Association che raggruppa i più importanti produttori di ovoprodotti in Europa. Inoltre, rappresenta Cascina Italia in IEC (International Egg Commission) che raggruppa le eccellenze mondiali dei produttori di uova ed ovoprodotti, divulgando e favorendo il consumo di uova anche appoggiando la FAO per la diffusione delle uova quali fonte di proteine animali a basso costo nei paesi in via di sviluppo.

Gruppo Moretti

Il Gruppo Moretti nasce nel 1922: una lunga storia di famiglia e un solido marchio aziendale. Le due maggiori realtà del gruppo sono Moretti S.p.A., azienda specializzata da un lato nella produzione di farine alimentari, indirizzate alla ristorazione e alle famiglie, e dall’altro alla produzione di mangimi per galline ovaiole, punto di partenza della filiera controllata, e Cascina Italia S.p.A., azienda leader nella produzione di uova e ovoprodotti, distribuiti ai principali gruppi della Grande Distribuzione e alle più importanti aziende dell’industria alimentare. Gruppo Moretti conta un centinaio di dipendenti e ha chiuso l’anno 2020 con un fatturato di oltre 80 milioni di euro.

