Ragazzini ubriachi, caos weekend nel centro di Clusone: il sindaco corre ai ripari - BergamoNews

Clusone. Nel centro storico weekend caldi, anche se siamo a novembre: ad accenderli gli adolescenti di Clusone e dei paesi limitrofi che nel fine settimana prendono d’assalto la cittadina seriana per trascorrere la serata.

Finisce che qualcuno alza troppo il gomito: “L’età media si è abbassata parecchio – commenta il sindaco Massimo Morstabilini – anche 12/13 anni. Da un lato il fatto che ci siano giovani in centro storico è una notizia positiva, dall’altro invece si sta rilevando un problema perché bevono e poi fanno danni: alcuni vomitano, altri stanno male ed è chiaro che non si possono somministrare bevande alcoliche ai minorenni”.

Carabinieri e polizia locale allertata, scattano controlli negli esercizi pubblici, anche perché oltre la somministrazione di bevande alcoliche c’è anche il problema del rispetto delle normative anticovid: “Alcuni ragazzi – continua Morstabilini – si portano l’alcol da casa, è chiaro che la situazione è delicata”.

Il Comune sta facendo la sua parte insieme ai carabinieri, e il primo cittadino si appella ai genitori: affinché controllino i loro ragazzi. Capisco che per i giovani in queste zone non ci siano molti punti di ritrovo, anche per questo nella variante al Pgt siamo ben disposti ad accogliere soggetti privati che vogliono investire in spazi di intrattenimento per i ragazzi”.

