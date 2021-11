Prodigi - La musica è vita, Mare fuori, X-Men o Unbroken? La tv del 17 novembre - BergamoNews

Per la prima serata in tv, mercoledì 17 novembre su RaiUno alle 21.25 andrà in onda “Prodigi – La musica è vita”. Un programma dedicato a giovanissimi talenti nel campo della musica, della danza e del canto. Nel corso del programma Unicef racconterà la propria attività benefica attraverso le storie dei testimonial. Una giuria d’eccezione assegnerà una borsa di studio al vincitore della serata. Con Serena Autieri e Gabriele Corsi.

RaiDue alle 21.20 trasmetterà la fiction “Mare fuori”. Verranno proposti due episodi dal titolo “La famiglia che verrà” e “Nella gioia e nel dolore”.

Nel primo, Carmine è sospeso tra la vita e la morte, ma Nina non si arrende, convinta che per avere un futuro bisogna crearselo. Massimo schiacciato dal senso di colpa decide di…

Nel secondo, Sasà, un ragazzo della Napoli bene, entra in istituto per un reato che non viene rivelato. Diventa un nuovo bersaglio. Naditza sta per uscire e Filippo convince i suoi ad ospitarla a Milano.

Su RaiTre alle 21.20 l’appuntamento è con “Chi l’ha visto?”, condotto da Federica Sciarelli

Su Canale5 alle 21.20 ci sarà la fiction “Storia di una famiglia perbene”.

Spazio all’attualità e alla politica su Rete4 e La7. Su Rete4 alle 21.20 ci sarà una nuova puntata di “Zona bianca“, il talk-show condotto da Giuseppe Brindisi, mentre su La7 alle 21.15 “Non è L’Arena“, condotto da Massimo Giletti.

Per chi preferisse vedere un film, su Italia1 alle 21.20 c’è “X-Men – Le origini: Wolverine”; su Rai4 alle 21.20 “Sputnik”; su La5 alle 21.05 “Fallen”; su Iris alle 20.55 “Unbroken” e su Italia2 alle 21.15 “One piece”.

Rai5 alle 21.05 proporrà “Muti prova Aida”. Retroscena dell’Aida di Verdi, un percorso formativo che guida il pubblico al cuore dell’opera italiana. Il programma attraversa – in 8 puntate i 4 atti dell’opera, concentrandosi sui momenti chiave del dramma, attraverso lo sguardo e l’esperienza di uno dei più grandi direttori d’orchestra del mondo.

Da segnalare, infine, su La7D alle 21.30 “I segreti di Brokeback Mountain”; e su Mediaset Extra la diretta dalla casa del “Grande Fratello Vip”.

Questi sono i programmi previsti per stasera salvo variazioni dell’ultimo momento apportate dalle reti televisive.

© Riproduzione riservata

Vuoi leggere Bergamonews senza pubblicità?

Iscriviti a Friends! la nuova Community di Bergamonews punto d’incontro tra lettori, redazione e realtà culturali e commerciali del territorio.

L'abbonamento annuale offre numerose opportunità, convenzioni e sconti con più di 120 Partner e il 10% della quota di iscrizione sarà devoluta in beneficenza.

Scopri di più, diventiamo Amici!