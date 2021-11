Giovanni Allevi, Travaglio e I Nomadi al Creberg: al via le prevendite - BergamoNews

Bergamo. Sono aperte le prevendite per i nuovi spettacoli e concerti in programma al Creberg Teatro di Bergamo nei primi mesi del 2022. I biglietti sono in vendita alla biglietteria del Creberg Teatro, in via Pizzo della Presolana o su www.ticketone.it

Di seguito una breve presentazione dei nuovi appuntamenti:

– Giovanni Allevi, il 2 marzo 2022 fa tappa al Creberg Teatro di Bergamo con il tour Estasi Live Piano Solo 2022. Nel nuovo tour il compositore e pianista presenta live i brani dell’ultima sua opera musicale, Estasi, per pianoforte solo. Nel concerto Giovanni Allevi accompagna il pubblico in un viaggio, sulle note del pianoforte, attraverso le molteplici emozioni dell’essere umano, percorrendo momenti di riflessione, di sognante contemplazione, impennate aggressive e rarefatta tenerezza, fino a raggiungere l’emozione più sublime: l’estasi.

Biglietti disponibili a 46 euro per il primo settore, 40 euro per il secondo settore e 35 euro per il terzo settore. E’ compresa la prevendita.

– Marco Travaglio, il 3 marzo 2022 , torna al Creberg Teatro con “Il Conticidio dei Migliori”. Così il giornalista, direttore del quotidiano Il Fatto, racconta il suo nuovo spettacolo: “…un giallo di bruciante attualità, non una storia di fantasia, ma una storia realmente accaduta sotto i nostri occhi fino a pochi mesi fa: il lungo “golpe al ralenti”, durato quasi tre anni, per rovesciare il premier più apprezzato dall’opinione pubblica e più odiato dall’establishment. E vero, non c’è stato un complotto per rovesciare Giuseppe Conte, ce ne sono stati almeno quattro in tre anni. Tre falliti, il quarto riuscito. Come nell’Assassinio sull’Orient Express. Una sola vittima pugnalata da molti sicari con tanti mandanti e altrettanti moventi, tutti legati ai 209 miliardi del recovery fund…”. Un lavoro di investigazione giornalistica che, però, lascia il verdetto agli spettatori.

Biglietti disponibili a 30 euro per il primo settore, 25 euro per il secondo settore. E’ compresa la prevendita.

– I Nomadi, il 28 aprile 2022 , sono al Creberg Teatro con “Ma che film la vita”, tour teatrale 2022 che a 30 anni dall’uscita dell’omonimo album “Ma che film la vita” toccherà i più prestigiosi teatri italiani. “Un tour – spiegano i Nomadi – dal nome fortemente significativo per ciò che abbiamo vissuto in questi ultimi due anni, quando la realtà ha brillantemente superato ogni finzione cinematografica, la vita è proprio un film, una perenne sorpresa che ci rimette in gioco ogni istante.” Con questo Tour i Nomadi ripartono ricordando un periodo spartiacque nella loro “storia infinita” e unica. Riprendono simbolicamente dalle radici che danno la forza per andare avanti con nuova linfa e vigore.

Biglietti disponibili a 35 euro per il primo settore, 30 euro per il secondo settore. E’ compresa la prevendita.

I biglietti per gli spettacoli e concerti sono in vendita, da sabato 13 novembre, alla biglietteria del Creberg Teatro, in via Pizzo della Presolana, aperta da mercoledì a sabato dalle ore 13 alle ore 19, tel. 035.343434. Si possono acquistare anche online sul sito www.ticketone.it

I Nomadi – Foto di Andrea Colzani

