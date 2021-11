Federico Roncelli nuovo presidente dei Giovani imprenditori edili di Ance - BergamoNews

Bergamo. Federico Roncelli, 27 anni di Brembate Sopra, laureato in ingegneria civile-ambientale, è stato eletto alla guida del Gruppo Giovani imprenditori edili di Ance Bergamo. Il neo presidente si occupa della gestione di commesse e della supervisione dei cantieri dell’azienda di famiglia, la Roncelli Costruzioni srl di Brembate di Sopra.

“Con la ripresa dell’edilizia siamo di fronte a nuove ed entusiasmanti sfide – ha esordito Federico Roncelli, dopo l’elezione che si è tenuta martedì sera 17 novembre nella sede di Ance Bergamo -. In particolare, grazie all’importante lavoro di chi mi ha preceduto e ai rapporti che i giovani imprenditori edili hanno costruito negli anni con le scuole medie, gli istituti tecnici e le università, oggi dobbiamo puntare ad un cambio di passo promuovendo una cultura “positiva” dei cantieri e sottolineando come il nostro settore, più di altri, consenta di svolgere un lavoro “utile” in un percorso di crescita professionale e personale costanti. Dobbiamo essere gli artefici del ricambio generazionale di cui le nostre imprese hanno tanto bisogno”.

Al presidente e alla nuova squadra sono arrivate le congratulazioni dei “senior”: “Ringrazio i giovani per la disponibilità a mettersi in gioco anche in ambito associativo – ha sottolineato la presidente di Ance Bergamo, Vanessa Pesenti -. Ance è anche il luogo dove si coltiva lo spirito di squadra. E questo è un aspetto sempre più importante, perché la pandemia ci ha insegnato che solo attraverso la collaborazione possiamo cogliere le sfide di un settore dinamico come il nostro. Contiamo sulla capacità dei nostri giovani di proporre idee nuove, abbiamo bisogno di segnali forti e coraggiosi per costruire insieme il futuro dell’edilizia”.

La squadra che affiancherà Federico Roncelli sarà composta dai Vicepresidenti Beatrice Cividini (Cividini Ingeco Srl) e Matteo Tribbia (Ars Restauri Srl) e dai componenti di Giunta Luca Benedetti (Benedetti Srl), Francesco Fiumi (Edilfiumi Snc), Susanna Fratus (Fratus M. Srl), Fabrizio Gherardi (Omegher Srl) e Gabriele Vitali (Vitali Spa).

