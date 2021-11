Entro il 2022 altre 32 colonnine elettriche a Bergamo, Palafrizzoni cerca una società - BergamoNews

Bergamo. Il Comune di Bergamo è al lavoro per aggiungere altre 32 colonnine elettriche di ricarica alla rete già esistente in città, quei 34 punti di ricarica installati negli anni scorsi su strada, che si sommano a quelli presenti nei parcheggi in struttura ad uso pubblico. Una scelta con un obiettivo preciso, ovvero quello di accompagnare e favorire la crescita del mercato delle auto elettriche, in linea con la politica dell’Amministrazione per la riduzione delle emissioni inquinanti e climalteranti a livello locale.

Per realizzare questi nuovi 32 punti di ricarica, il Comune di Bergamo ha avviato in questi giorni una ricerca di mercato per individuare aziende e/o enti interessati alla realizzazione e alla gestione della nuova infrastruttura: Palazzo Frizzoni ha individuato 4 diversi lotti di intervento, dividendo la città in 4 rispettive aree e prevedendo 8 punti di ricarica in ciascuna zona, di cui almeno 1/4 con tecnologia fast.

Il Comune procederà a stilare una graduatoria dei soggetti partecipanti alla manifestazione d’Interesse: sulla base dei punteggi assegnati in fase di valutazione, il Comune potrà stipulare uno o più Protocolli d’Intesa che daranno il via alla realizzazione dell’infrastruttura di ricarica.

La proposta progettuale dovrà ricomprendere la realizzazione e la gestione, completamente a spese dell’operatore proponente, di tutti i sistemi di ricarica contenuti nel lotto che, sulla base dell’esito della manifestazione, verrà proposto dal Comune in sede di stipula del Protocollo d’Intesa.

Ciascun dispositivo di ricarica dovrà essere dotato di almeno due punti di ricarica per autovetture e veicoli commerciali a 4 ruote, garantendo la ricarica contemporanea dei due mezzi. Il termine massimo di collaudo dei sistemi di ricarica è il 31 dicembre del 2022.

Le Manifestazioni di interesse dovranno essere consegnate, direttamente o tramite posta, all’Ufficio Protocollo del Comune di Bergamo, Piazza Matteotti n. 3, 24122 Bergamo, entro le ore 12 del 10 dicembre 2021. Tutta la documentazione dovrà essere contenuta in un plico, sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura, recante all’esterno l’oggetto della Manifestazione di Interesse per cui si concorre e i dati identificativi del mittente.

“La direzione intrapresa dalla nostra città è quella di favorire una mobilità a zero emissioni – afferma l’Assessore alla Mobilità Stefano Zenoni – e raddoppiare la rete installata nel 2019 e attualmente attiva in città. Questo provvedimento lo conferma.”

La manifestazione d’interesse pubblicata sul sito del Comune: https://www.comune.bergamo.it/node/419300

avviso_manifestazione_interesse

