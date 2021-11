Confartigianato premia per fedeltà associativa 20 aziende di Albino - BergamoNews

Albino. Nuova premiazione di Confartigianato Imprese Bergamo per la Fedeltà Associativa alle aziende associate.

Lo scorso 15 novembre all’Auditorium “Cuminetti” di Albino sono state premiate le 20 aziende con sede nel territorio del Polo di Albino che hanno confermato la propria fiducia all’associazione bergamasca rinnovando la tessera associativa per 40 e più anni.

L’incontro è stato aperto dal saluto del Rappresentante del Polo di Albino e vicepresidente di Confartigianato Imprese Bergamo Ivan Morotti che ha ringraziato le imprese presenti per la loro “fedeltà, la fiducia riposta in Confartigianato, di cui rappresentano la forza sindacale, e per la loro lungimiranza che le ha portate a questo importante traguardo”. Di seguito il saluto del Presidente di Confartigianato Imprese Bergamo Giacinto Giambellini.

Tra i presenti, il Vicepresidente di Confartigianato Imprese Bergamo nonché Consigliere del Polo di Albino, Angelo Carrara, in veste di imprenditore premiato, e i Consiglieri del Polo Alberto Azzola, Alessandro Belotti, Mauro Moioli, Paolo Rondi e Simone Verzeroli. Erano inoltre presenti il Direttore Stefano Maroni e il Rappresentante del Polo di Clusone Ermanno Rossetti.

Ai premiati sono state consegnate delle medaglie in argento 925, pezzi unici, incastonati in una custodia di plexiglass e appositamente creati per Confartigianato Imprese Bergamo dai suoi maestri orafi artigiani, tra i quali gli stessi Ivan Morotti e Mauro Moioli che hanno colto l’occasione per raccontare e descrivere ai premiati il senso delle medaglie da loro realizzate.

Le 20 imprese premiate

Autofficina Persico Di Persico Juri Luigi (Albino – riparazioni meccaniche di autoveicoli), Birolini Flavio (Albino – edile), Calcestruzzi Lanfranchi di Walter & c.Snc (Colzate – estrazione ghiaia produzione lavoraz. materiali), Carrara Adriano (Pradalunga – riparazione orologi), Carrara Angelo (Albino – altre attività di consulenza tecnica nell’edilizia), Foglia Vittorio (Cene – officina meccanica riparazione auto), Fratelli Carrara di Carrara Giacinto & C. (Albino – edile), Fratus Natale (Fiorano al Serio – termoidraulica lattoniere imp. antincendio), Guerini Santo (Vertova – riparazione installazione. elettrodom. imp. elettrici ant. radio), Guerini Sem (Colzate – elettricista), Idraulica B.P. di Bertocchi Paolo (Gandino – idraulico), La Seriana marmi e graniti Snc di Guerini (Gazzaniga – lavorazione marmi e graniti), Ongaro Ugo (Cene – impianti elettrici e manutenzioni), Paganessi Srl (Colzate – costruzione quadri elettrici imp. elett. ass. tecn), Pezzoli Tiziano (Leffe – tappezziere carta e stoffa), Rudelli Gianmario (Gandino – riparazione radio e tv e installazione), Special inox Srl (Nembro – progettazione e produzione di manufatti e macchine in ferro e acciaio inox), Spinoni Doris Enrico (Gazzaniga – vetri cornici e piccole riparazioni), Suardi Gioela (Nembro – ceramiche artistiche e decoratrice), Zanoletti Eugenio (Casnigo – carrozzeria).

Oltre alla medaglia le imprese premiate hanno ricevuto il “Poster per la ricerca”, simbolo dell’iniziativa di solidarietà di Confartigianato Imprese Bergamo e Conad Centro Nord, il cui ricavato sarà interamente devoluto alla Fondazione Aiuti per la Ricerca Malattie Rare ARMR – Istituto di Ricerche Farmacologiche Mario Negri, per finanziare borse di studio per giovani ricercatori che stanno indagando sulle cause del Covid-19.

© Riproduzione riservata

Vuoi leggere Bergamonews senza pubblicità?

Iscriviti a Friends! la nuova Community di Bergamonews punto d’incontro tra lettori, redazione e realtà culturali e commerciali del territorio.

L'abbonamento annuale offre numerose opportunità, convenzioni e sconti con più di 120 Partner e il 10% della quota di iscrizione sarà devoluta in beneficenza.

Scopri di più, diventiamo Amici!