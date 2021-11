Cividate al Piano, delegazione di sindaci in visita al centro Amazon - BergamoNews

Cividate al Piano. Nella mattina di mercoledì 17 novembre una delegazione di sindaci delle province di Bergamo e Brescia ha visitato il centro di distribuzione Amazon di Cividate al Piano. La visita è stata condotta dal general manager del centro Silvano Soloperto il quale ne ha illustrato il funzionamento, ponendo l’accento sull’impatto occupazionale, le innovazioni tecnologiche, le caratteristiche di sostenibilità e le misure di sicurezza.

Oltre al Sindaco di Cividate al Piano, Giovanni Battista Forlani, erano presenti i rappresentanti dei comuni di Cologno al Serio, Palosco, Morengo, Chiari, Cortenuova, Torre Pallavicina, Barbata, Pumenengo, Mornico al Serio, Calcinate, Cavernago, Pontoglio e Antegnate.

“Siamo felici di aver accolto oggi una delegazione di sindaci del territorio in cui ci siamo insediati da pochi mesi. La nostra volontà è sempre stata quella di integrarci all’interno delle comunità in cui apriamo i nostri centri e dai cui provengono i nostri dipendenti, riteniamo quindi che questo incontro si inserisca nel percorso di costruzione di un dialogo positivo a cui puntiamo. Oggi, a due mesi dall’apertura, abbiamo già creato oltre 200 nuovi posti di lavoro a tempo indeterminato presso questo centro offrendo ai nostri dipendenti un ambiente di lavoro moderno, sicuro e inclusivo” ha commentato Silvano Soloperto, responsabile del centro di distribuzione.

“Su invito dei Dirigenti Amazon, oggi abbiamo avuto il piacere di presentare il nuovo centro di distribuzione, primo in Lombardia, ai Sindaci dell’ambito 14 e ai Sindaci dei paesi limitrofi. È stato un momento importante per far conoscere l’innovativo sistema organizzativo dell’azienda nel rispetto delle normative vigenti. Mi ha fatto molto piacere accogliere oggi i colleghi Sindaci invitandoli a prendere conoscenza del sito e a sostenere le candidature dei propri cittadini che intendono inserirsi in questa realtà molto significativa per il territorio” ha commentato il Sindaco di Cividate al Piano, Giovanni Battista Forlani.

Il nuovo centro di distribuzione Amazon di Cividate al Piano rappresenta l’ottavo centro di distribuzione aperto da Amazon in Italia. La struttura prevede la creazione di 900 posti di lavoro a

tempo indeterminato entro i prossimi tre anni. Attualmente sono oltre 2.300 i dipendenti assunti a tempo indeterminato di Amazon in Lombardia. Oltre al centro di distribuzione di Cividate al Piano e un centro di smistamento a Casirate d’Adda, in Lombardia, sono presenti anche le sedi aziendali a Milano, un centro di distribuzione urbano Amazon Fresh a Milano, sette depositi di smistamento situati a Milano, Origgio (VA), Buccinasco (MI), Peschiera Borromeo (MI), Burago di Molgora (MB), Castegnato (BS) e Pioltello (MI).

Amazon

