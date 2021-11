Bergamo, sono oltre 879mila i vaccinati: i dati Comune per Comune - BergamoNews

Bergamo. Salgono a 879.529 i vaccinati con almeno una dose in provincia di Bergamo: nell'ultima settimana, dalle 17 di martedì 9 novembre alle 17 di martedì 16, sono stati 1.596 i cittadini che si sono sottoposti per la prima volta alla vaccinazione anti-Covid.

Secondo i calcoli di Regione Lombardia, che ragiona su una platea complessiva di 946.806 bergamaschi in età vaccinabile, al momento si è vaccinato il 92,89% di chi ne aveva la possibilità.

Restano fuori dalla campagna altri 67.277 persone, un numero che comprende sia chi per scelta ha deciso di non accedere alla vaccinazione che chi al momento non risulta idoneo per condizioni cliniche.

Nello stesso arco temporale (9-16 novembre) sono state 3.793 le seconde dosi inoculate in provincia, portando il totale a 815.892 persone che hanno completato il ciclo (pari all'86,17%).

A livello regionale le dosi somministrate sono arrivate a oltre 16,2 milioni e il presidente Attilio Fontana ha preso una posizione netta nel dibattito che riguarda possibili nuove norme anti-contagio: "Non possiamo pensare a restrizioni per gli otto milioni di lombardi che con convinzione e senso di responsabilità hanno aderito alla vaccinazione".

Tutti i dati Comune per Comune

Scorri sulla mappa o cerca il Comune nel menù a tendina per scoprire i dati di prima e seconda dose del vaccino Covid e relative percentuali rispetto alla popolazione vaccinabile. I Comuni con un verde più intenso hanno vaccinato una percentuale più alta di persone con la prima dose.

