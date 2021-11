Atalanta: Gosens sulla via del recupero, il tedesco torna ad allenarsi a Zingonia - BergamoNews

Se c’è un uomo su tutti che sta mancando particolarmente nello scacchiere tattico di Gasperini è senza ombra di dubbio Robin Gosens. Dopo la storia pubblicata lunedì su Instagram, l’esterno tedesco inizia a vedere la luce in fondo al tunnel.

Il ragazzo ha immortalato il momento in cui si è rimesso le scarpette da calcio per tornare ad allenarsi sui campi di Zingonia facendo sognare i tifosi atalantini.

L’infortunio subito nel match di andata contro lo Young Boys in Champions League a fine settembre era stato particolarmente grave. Gli esami avevano evidenziato una lesione al bicipite femorale della gamba destra che ha costretto Gosens a saltare già otto gare in questo mese e mezzo ricco di impegni per la Dea.

La foto pubblicata sui social testimonia come il programma di recupero stia procedendo per il meglio. Il primo step rappresenta il ritorno alle attività, dopodiché il laterale riprenderà confidenza con il pallone, prima di rientrare in gruppo e allenarsi con i compagni.

Facendo una previsione Robin dovrebbe avere bisogno di altre due settimane per essere a completa disposizione del mister. Questo vorrebbe dire che salterebbe anche le sfide con Spezia, Young Boys e Juventus.

La velocità, la spinta, la qualità sia in fase di attacco che di difesa e lo strapotere fisico di Gosens sono caratteristiche imprescindibili per qualsiasi esterno e il Gasp lo sa bene. Con Zappacosta sulla corsia opposta si andrebbe a riformare una coppia di centrocampisti da far invidia ai top team. Un tandem ben assortito che ridarebbe il giusto equilibrio a un sistema di gioco studiato per incidere grazie alla spinta delle ali.

Nonostante la grandissima stagione di Zappacosta che sta facendo gioire il pubblico nerazzurro con i suoi assist al bacio, ritrovare la versione migliore di uno dei laterali più forti d’Europa è l’obiettivo primario per continuare a lottare con le prime della classe.

