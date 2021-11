Agenti Immobiliari, a Bergamo Salvatore Ranucci riconfermato alla guida di Fiaip - BergamoNews

Bergamo. Si è svolta mercoledì 17 novembre all’Airport Hotel di Bagnatica a Bergamo l’Assemblea provinciale Fiaip, la Federazione Italiana Agenti Immobiliari Professionali, per il rinnovo quadriennale delle cariche. Presenti anche il Vice Presidente Nazionale Giuliano Olivati e il Presidente Regionale di Fiaip Lombardia Ezio Sangiovanni Gelmini.

L’Assemblea provinciale Fiaip ha riconfermato Presidente Provinciale Fiaip Bergamo Salvatore Ranucci, mentre é stato eletto un nuovo Consiglio Provinciale: Emilio Chignoli e Roberto Tassetti, Ezio Sangiovanni Gelmini, Luciana Forlani, Roberto Boffelli, Claudio Brembilla, Laura Anesa, Anna Belloni. Nel corso dell’Assemblea bergamasca il presidente provinciale Salvatore Ranucci ha illustrato le molte iniziative provinciali e le azioni svolte durante l’emergenza pandemica per proseguire su piattaforme telematiche le attività di Fiaip Bergamo, che prima si svolgevano in presenza nella sede fisica del Collegio Provinciale.

Ezio Sangiovanni Gelmini, presidente Fiaip Lombardia, intervenendo nel corso dell’assise, ha ricordato che gli iscritti alla Federazione sono in aumento, proprio per l’incessante vicinanza di Fiaip agli agenti immobiliari professionali con i webinar di aggiornamento gratuiti, fruibili in diretta e sempre consultabili nell’area riservata del sito www.fiaip.it.

Giuliano Olivati, Vicepresidente nazionale Fiaip, per 12 anni alla guida del collegio bergamasco, ha parlato delle azioni politiche della presidenza nazionale Fiaip a favore di tutti gli agenti immobiliari, e dell’importanza della comunicazione federativa su web e social media, per dare testimonianza delle attività della Fiaip su tutto il territorio nazionale.

“La finalità della Federazione – ha ribadito nel suo intervento il Presidente Fiaip Bergamo Salvatore Ranucci – è l’elevazione della professionalità degli agenti immobiliari, in funzione del loro alto ruolo sociale nell’intermediazione di un bene così importante come la casa e a beneficio del consumatore finale, che cerca nell’ agente immobiliare Fiaip un professionista di fiducia per soddisfare tutte le sue esigenze legate al tema casa”.

© Riproduzione riservata

Vuoi leggere Bergamonews senza pubblicità?

Iscriviti a Friends! la nuova Community di Bergamonews punto d’incontro tra lettori, redazione e realtà culturali e commerciali del territorio.

L'abbonamento annuale offre numerose opportunità, convenzioni e sconti con più di 120 Partner e il 10% della quota di iscrizione sarà devoluta in beneficenza.

Scopri di più, diventiamo Amici!