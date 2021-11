Salvarono un 20enne che voleva gettarsi dal ponte dell'Oglio: premiati due poliziotti - BergamoNews

Milano. Il 16 gennaio 2019 salvarono un giovane di 20 anni che voleva farla finita lanciandosi dal ponte del fiume Oglio nei pressi dell’omonimo casello dell’autostrada A4. Per questo motivo il vice ispettore Mauro Chiesa e l’assistente capo coordinatore Raffaele De Luca, in servizio alla Polizia Stradale di Bergamo, nei giorni scorsi sono stati premiati all’Auditorium Testori a Milano in occasione della “Giornata Regionale della Sicurezza Stradale e di Fraternità della Strada”. Una cerimonia organizzata “per il conferimento di attestati di benemerenza o menzioni speciali agli appartenenti delle forze dell’ordine e soccorso sanitario che si sono distinti in interventi e in assistenze particolari al di sopra dell’encomiabile professionalità quotidiana”.

Come quelle dei due agenti “bergamaschi” che quel giorno di quasi due anni fa, mentre transitavano in autostrada con auto e abiti civili, uscendo dal casello in direzione Brescia avevano notato dei movimenti strani dalla parte opposta della carreggiata.

Erano quindi rientrati in A4 in direzione Milano e si erano trovati di fronte una scena drammatica: un giovane, poi identificato in un 20enne brasiliano residente in Bergamasca, si era tolto le scarpe e aveva già scavalcato la prima e la seconda rete di protezione per buttarsi nel fiume Oglio sottostante. La caduta da quel ponte, che ha un’altezza di circa 70 metri, gli sarebbe stata fatale.

I due agenti senza pensarci un attimo avevano scavalcato anche loro le due recinzioni e avevano afferrato il ragazzo che era ormai pronto a gettarsi in acqua. Lo avevano fatto salire sulla loro vettura (era arrivato lì a piedi) e l’avevano trasportato all’ospedale Papa Giovanni per gli accertamenti e le cure del caso.

