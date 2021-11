Rassegna organistica, a Osio Sotto tre concerti fra musica ed emozioni - BergamoNews

Osio Sotto. A Osio Sotto torna la rassegna organistica. Promossa dalla parrocchia di San Zanone Vescovo in collaborazione con l’assessorato alla cultura, regalerà tante emozioni sulle note dell’organo della chiesa parrocchiale, esemplare della rinomata scuola Serassi (1778).

L’iniziativa, giunta all’ottava edizione, sarà ispirata dal tema “Laudate eum in chardis et organo”, traendo spunto da un celebre verso del Salmo 150 (cfr. Sal 150,4). Il programma, vario per stili e interpreti, prevede tre concerti che si svolgeranno a cadenza settimanale dal 20 novembre al 7 dicembre.

L’inaugurazione si terrà sabato 20 novembre alle 20.45 e vedrà protagonista il Trio Sofia: si esibiranno Alessandra De Negri (soprano), Lilian Stoimenov (tromba) e Stefano Chiozzi (organo), dando vita a un suggestivo connubio di suoni e voce.

Il secondo appuntamento sarà nel pomeriggio di domenica 28 novembre: dalle 14 alle 18 verrà proposta una maratona degli organisti locali, che esprimeranno il loro talento nell’arco di quattro intense ore.

Infine, martedì 7 dicembre, vigilia della Solennità dell’Immacolata, alle 20.45 sarà la volta del maestro Marco Ruggeri, viceorganista della cattedrale di Cremona ed esperto della musica organistica italiana dell’Ottocento.

ARTICOLO A CURA DEL COMUNE DI OSIO SOTTO

© Riproduzione riservata

Vuoi leggere Bergamonews senza pubblicità?

Iscriviti a Friends! la nuova Community di Bergamonews punto d’incontro tra lettori, redazione e realtà culturali e commerciali del territorio.

L'abbonamento annuale offre numerose opportunità, convenzioni e sconti con più di 120 Partner e il 10% della quota di iscrizione sarà devoluta in beneficenza.

Scopri di più, diventiamo Amici!