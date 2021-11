Per chi è il Coaching? Le risposte del coach bergamasco Gabriele Sola - BergamoNews

Che cos’è il Coaching e, soprattutto, per chi è il Coaching? Ecco qualche informazione che ti permetterà di comprendere se questo potente strumento di sviluppo delle potenzialità – personali e collettive – fa al caso tuo.

Risponde il coach e formatore bergamasco Gabriele Sola.

“Il Coaching è una metodologia che, grazie al supporto dato dal coach al cliente – definito anche coachee – permette di realizzare processi di cambiamento in situazioni di transizione, per il miglioramento delle performance e verso il raggiungimento di obiettivi sfidanti.

Il coach affianca il cliente in questo cammino di autorealizzazione vissuto in prima persona dal coachee, generando un percorso di crescita personale che produce un bagaglio di risorse e competenze destinato a mantenersi nel tempo. Si tratta di un metodo dinamico, legato al “fare” nella progressione verso il futuro desiderato”.

Sono, dunque, queste premesse a rendere il Coaching il metodo ideale per individui o gruppi chiamati ad affrontare sfide che contemplano alcuni elementi illustrati da Gabriele Sola.

“Per quanto i percorsi di Coaching possano svilupparsi in modo molto differente, vi sono alcuni tratti comuni che si rifanno alla metodologia teorizzata da Timothy Gallwey:

– chiarire qual è realmente l’obiettivo da mettere a fuoco, quali sono gli ostacoli da superare e le risorse da impiegare

– scoprire, o rispolverare, i propri punti di forza in funzione delle specifiche sfide da affrontare

– pianificare azioni concrete che, attraverso una serie di passaggi successivi coerenti con l’obiettivo finale, portino a raggiungere il traguardo desiderato”.

Grazie a queste prerogative, il Coaching rappresenta lo strumento più efficace per tutti coloro che hanno bisogno di ritrovare la “centratura” e migliorare le proprie performance.

“In ambito aziendale e professionale– spiega il coach bergamasco –si parla di executive coaching (rivolto ai leader di organizzazioni complesse), enterprise coaching, team coachinge business coaching. In ambito sportivo, affiancando gli atleti nell’allenamento mentale, c’è lo sport coaching; mentre nella vita privata e per la crescita personale s’interviene con il life coaching”.

Un metodo applicato anche a supporto di personaggi pubblici, talora per esigenze di comunicazione efficace.

Il Coaching nelle sue varie declinazioni vanta, dunque, uno spettro di azione molto ampio e – come possono confermare migliaia di persone soddisfatte – aiuta davvero ad ottenere i risultati desiderati.

