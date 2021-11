L'Italia s'è mesta: non sono più notti magiche - BergamoNews

L’Italia s’è mesta. Calcisticamente parlando, siamo al rovescio della medaglia dell’Italia s’è desta, che ci aveva entusiasmato non più di quattro mesi fa. Ora la squadra campione d’Europa dovrà sudarsi agli spareggi il pass per i Mondiali, mentre (per completare il ribaltone) le altre tre semifinaliste degli Europei vanno tutte dritte in Qatar: l’Inghilterra battuta in finale dagli azzurri, la Spagna eliminata in semifinale, la Danimarca di Maehle che aveva perso subito Eriksen.

Ma cosa può essere successo, agli uomini di Mancini, così involuti in pochi mesi? Cosa è cambiato dalle notti magiche di Roma, di Londra, ai flop degli ultimi mesi? Fino al pareggio senza reti di Belfast con l’Irlanda del Nord?

Non tiriamo in ballo gli assenti, inutile insistere a piangere perché sono mancati Chiellini, Verratti, Immobile. Del resto va riconosciuto che lo stesso citì non ha accampato alibi nel dopopartita, preferendo guardare avanti, sicuro che ai prossimi spareggi l’Italia farà il passo che deve e andrà ai Mondiali. E’ il primo a crederci ed è anche giusto: ha il merito speciale di aver costruito un gruppo forte, che agli Europei l’ha ripagato con grandi prestazioni e non ha sbagliato nulla. Ha convinto con un gioco brillante, meritandosi anche un pizzico di fortuna (le vittorie ai rigori) che pure non guasta.

Un’Italia ad alto gradimento, che ha saputo trascinare il suo pubblico.

Allora? Il materiale è sempre quello, l’allenatore anche. Che cosa non ha funzionato nelle ultime e decisive qualificazioni?

C’è stata sicuramente un’involuzione generale, uno scadimento di condizione di tanti giocatori, che prima (tra giugno e luglio) avevano reso al 110 per cento e ora sono solo al 60 per cento. E comunque non sono dei fuoriclasse, ma devono essere tutti al top per ottenere grandi risultati. C’è stata una flessione di tutta la squadra, che faceva del ritmo, dell’intensità, dell’aggressività le proprie qualità migliori per arrivare a dominare l’avversario e portare a casa il risultato. Senza se e senza ma. Quell’Italia non l’abbiamo più vista. Può essere che le preoccupazione del campionato, della Champions, il dentro e fuori dagli infortuni abbia giocato un ruolo non indifferente sul rendimento di molti giocatori. Sono anche sotto gli occhi di tutti certe situazioni, molto chiare: da Donnarumma, che pure in azzurro tiene botta e però fa il panchinaro a Parigi e non è tranquillo, alle stelle di una Juve in crisi e che non riescono a brillare neanche in Nazionale. Per non parlare dell’eterno scontento Immobile, forte con la propria squadra di club e meno convincente in azzurro, con un Belotti appena recuperato ma ancora lontano dalla forma migliore. E un Insigne che pure non fa faville in Nazionale. Per dire: i problemi dell’attacco non sono casuali.

Poi fa sorridere il tam tam di giornali e tv che reclamano l’utilizzo di Scamacca come se fosse il goleador da cui non si può prescindere. Come un po’ era successo per Raspadori agli Europei, anche se poi non ce n’è stato bisogno.

La verità è che la qualità della squadra è quella che vediamo. Mancini ha fatto molto prima e sicuramente farà ancora bene. Forse proprio nei momenti di difficoltà il gruppo saprà ritrovarsi e migliorare un rendimento che proprio a livello di squadra è scaduto, perché è nei momenti più difficili che emerge il carattere dell’Italia. Magari vedremo anche più presenti in campo Toloi, Pessina, Zappacosta… che non sono inferiori a tanti altri.

E giù il cappello a Maehle, Pasalic, Gosens, a Freuler che ha anche segnato nella partita decisiva, con la sua Svizzera che ha tenuto fuori l’Italia dai giochi. De Roon e Koopmeiners sono ancora in gioco. Insomma, ci sarà ancora tanta Atalanta, anche ai prossimi Mondiali.

© Riproduzione riservata

Vuoi leggere Bergamonews senza pubblicità?

Iscriviti a Friends! la nuova Community di Bergamonews punto d’incontro tra lettori, redazione e realtà culturali e commerciali del territorio.

L'abbonamento annuale offre numerose opportunità, convenzioni e sconti con più di 120 Partner e il 10% della quota di iscrizione sarà devoluta in beneficenza.

Scopri di più, diventiamo Amici!