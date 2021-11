Joker, Il collegio o Shark? La tv del 16 novembre - BergamoNews

Per la prima serata in tv, martedì 16 novembre su RaiUno alle 21.25 andrà in onda la fiction “Cuori”. Verranno proposti due episodi dal titolo “Miracoli” e “La scelta di Mosca”.

Nel primo, Cesare rientra a sorpresa dagli Stati Uniti, causando imbarazzo tra Delia e Alberto che faticano a nascondere quello che è successo – fra loro. Alberto sembra pronto a rivelare a tutti il suo amore per la cardiologa, ma lei è combattuta. Il rientro del primario è un duro colpo soprattutto per Mosca, che si trova a dover fare i conti con il suo operato durante l’assenza di Cesare…

Nel secondo, in ospedale c’è trambusto: una nuova paziente, Margherita Bottai, in seguito ad una discussione con il marito ha una crisi cardiaca e, nonostante venga operata con successo, le sue condizioni restano critiche. Delia improvvisa allora una tecnica che ha visto a Houston di cui si assume la responsabilità di un eventuale fallimento…

Su RaiDue alle 21.20 l’appuntamento è con “Il collegio”. Nel Collegio “Regina Margherita” del 1977, i ragazzi abbandonano l’era tecnologica delle chat e dei social, per un ritorno al mondo analogico della radio e del vinile. Le regole del collegio, però, non cambiano…

Spazio all’attualità e alla politica su RaiTre, Rete4 e La7. Sulla terza rete della tv pubblica alle 21.20 ci sarà una nuova puntata di “#cartabianca“, il talk-show condotto da Bianca Berlinguer; su Rete4 alle 21.25 “Fuori dal coro“, condotto da Mario Giordano; e su La7 alle 21.15 “diMartedì“, condotto da Giovanni Floris.

Su Italia1 alle 21.15 spazio a “Le Iene show”.

Per chi preferisse vedere un film, su Canale5 alle 21.20 c’è “Joker”; su Rai4 alle 21.20 “L’alba del pianeta delle scimmie”; su Rai5 alle 21.15 “La meccanica delle ombre”; su Iris alle 20.55 “Il pistolero” e su Italia2 alle 21.10 “Shark”.

Da segnalare, infine, su La7D alle 21.30 la serie “Downton Abbey”; su La5 alle 21.05 la replica del “Grande Fratello Vip” e su Mediaset Extra la diretta dalla casa del “Grande Fratello Vip”.

Questi sono i programmi previsti per stasera salvo variazioni dell’ultimo momento apportate dalle reti televisive.

