Furto di materiale edile per 5.500 euro, presi a bordo del bolide appena rubato - BergamoNews

Mornico al Serio. A bordo di un’auto rubata, avevano appena compiuto un furto di attrezzi e materiale edile per 5.500 euro, custodito a bordo di un furgone in sosta a Cortefranca, in provincia di Brescia.

Nella notte tra martedì 15 e mercoledì 16 novembre, i carabinieri di Treviglio hanno arrestato M.M. (pluripregiudicato 33enne di Antegnate), D.M. (pluripregiudicato 54enne residente in provincia di Reggio Calabria) e A.P. (33enne pluripregiudicato di Romano di Lombardia domiciliato a Sorisole).

I militari della Sezione Radiomobile di Treviglio, una volta avvisati dalla Centrale Operativa e individuata la possibile direzione di fuga dei tre, hanno avviato le ricerche nell’area compresa tra i comuni di Palosco, Calcinate e Mornico al Serio.

Intercettata l’Alfa Romeo Giulietta in uso agli autori del furto (a cui era stata modificata la targa per nasconderne la provenienza furtiva) i militari hanno seguito l’auto a distanza fino a quando si è fermata nel centro abitato di Mornico, dove gli occupanti, accortisi della pattuglia che li stava bloccando, non hanno potuto far altro che barricarsi dentro l’abitacolo, chiudendo portiere e finestrini, tanto da costringere i carabinieri a forzarli per poterli arrestare.

La successiva perquisizione ha consentito di recuperare sia la refurtiva nonché l’Alfa Romeo Giulietta 1750 Turbo rubata due giorni prima a Grumello del Monte. I militari hanno anche rinvenuto e sequestrato diversi arnesi da scasso, guanti, una presa da ’16 poli’ atta a ricodificare le chiavi e l’accensione delle vetture, centraline, una chiave d’accensione neutra Chrysler, alcuni attrezzi atti a forzare le serrature delle vetture ed un disturbatore di frequenza utilizzato per inibire le comunicazioni radio.

Dopo le formalità di rito, come disposto dall’Autorità Giudiziaria di Bergamo, gli arrestati sono stati trattenuti nelle camere di sicurezza della Compagnia di Treviglio e messi a disposizione del magistrato per le valutazioni di competenza.

