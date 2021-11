Covid, forte rialzo dei contagi in Italia; a Bergamo in una settimana più 65% - BergamoNews

La settimana epidemiologica 9-15 novembre segna un forte rialzo della curva epidemica che evidenzia come la pandemia stia tornando a mordere con forza il Paese.

I nuovi casi a livello nazionale sono stati 52.265 (+39,5% dai 37.474 del periodo precedente); media giornaliera 7.466 (da 5.353).

Il tasso di positività ai tamponi molecolari è in salita al 5,44% (dal 4,45% di una settimana fa, +22,2%). Il rapporto medio settimanale positivi/tamponi totali è all’1,58% (da 1,20%). Rapporto positivi/casi testati 11,4% (da 9,8%). Sale la curva dei contagi: da 0,11 a 0,16.

Ricoverati in area medica al 15 novembre 3.808 (dai 3.362 dell’8 novembre); terapie intensive 475 (dalle 415 del periodo precedente) con 279 nuovi ingressi nella settimana (222 la precedente).

Stabile il numero dei tamponi totali: 3.462.843 (ne erano stati eseguiti la settimana scorsa 3.432.403) il 75% dei quali di tipo antigenico rapido.

Sempre da martedì a lunedì, i decessi sono stati 396, in sostanziale aumento rispetto a una settimana fa, quando erano stati 309 (per una variazione del 28,2%).

Il valore di Rt nazionale è salito da 1,20 a 1,30. Cresce l’indice di contagio ogni 100 mila abitanti: da 53 a 80. Risalgono l’indice di occupazione nei Reparti Covid e Reparti di Terapia Intensiva: rispettivamente al 6,6% e al 5,2%.

I numeri dei ricoveri per il momento non superano le soglie per passare in zona gialla, ovvero il 10% delle terapie intensive occupate da pazienti covid e contemporaneamente il 15% per i ricoveri ordinari. Il Friuli-Venezia Giulia è tuttavia oltre il 10%, con l’11%, per quanto riguarda le terapie intensive. E, al di là dei numeri, le cronache locali raccontano la difficoltà che stanno avendo alcuni ospedali di quei territori per la crescita di pazienti covid da ricoverare.

Lombardia e Bergamo

Sale notevolmente in Lombardia il numero dei nuovi casi, che passa da 4.312 a 6.854, con un incremento del 59%. Cresce del 32,2% il numero dei ricoveri in Area Covid: sono 460 gli attuali (erano 348); in leggero aumento quello relativo alle Terapie Intensive, che passa da 46 a 50.

Resta stabile rispetto alla settimana scorsa il numero dei nuovi ingressi in T.I.: 21.

Aumentano ancora i decessi: da 39 a 42. Gli attualmente positivi sono 15.551 (11.721 la settimana scorsa, +32,7%); le persone attualmente in isolamento domiciliare crescono con la stessa percentuale: sono 15.041 (erano 11.327). L’incidenza dei casi ogni 100mila abitanti è in salita da 43 a 67, come l’indice medio settimanale di positività che passa dallo 0,69% all’1,02%.

La provincia di Bergamo ha registrato una forte crescita dei nuovi casi: sono stati 404, con un incremento del 65% sul periodo precedente, quando erano 245. Sale il numero il numero dei pazienti ricoverati: 25 in Area Medica (erano stati 20), stabili quelli in Terapia Intensiva: 6.

In settimana si è registrato un decesso. Sale l’indice di contagio ogni 100 mila abitanti: da 22 a 37. Aumentano le persone in isolamento obbligatorio, circa 700; mentre sono più del doppio quelle in isolamento fiduciario.

La ripresa dei casi

La ripresa dei casi è arrivata con l’inizio della stagione fredda, sebbene con qualche settimana di ritardo grazie a un clima particolarmente mite che ha permesso una più lunga permanenza all’aperto delle persone. Lo sviluppo epidemico inizia a preoccupare, soprattutto se, come abbiamo sottolineato più volte, valutiamo l’epidemia in prospettiva: i numeri sono al momento ancora gestibili, ma tutti gli indicatori si sono mossi al rialzo.

Uno di questi, come abbiamo visto in precedenza, ci segnala che la soglia critica dei 50 casi per 100.000 abitanti è stata superata, ponendosi ora a 80. La crescita di questo indicatore evidenzia la percentuale dei positivi individuati rispetto ai casi testati e testimonia una circolazione virale più sostenuta che in passato. I dati su ospedalizzazioni e decessi, ancora in rialzo, ci forniscono indicazioni sul passato perché sono la ricaduta delle infezioni contratte in un arco di tempo compreso tra 7 e 20 giorni fa: nelle prossime settimane è attesa quindi una risalta anche di questi indicatori, pur considerando l’effetto dei vaccini che mitiga in modo importante il rischio di sviluppare forme gravi.

Al di sotto dei 19 anni, nelle ultime settimane, si è concentrato un quarto delle nuove infezioni: un bacino di replicazione che deve essere contenuto non solo per contenere il virus, ma anche per limitare i casi clinici che iniziano a manifestarsi tra i giovanissimi (peraltro non indenni nemmeno dalle sindromi di “long Covid”). Al tempo stesso servirebbe già oggi la reintroduzione dell’uso più esteso delle mascherine, oltre alla concessione del green pass solo nei casi di avvenuta guarigione o vaccinazione: con un’elevata circolazione virale è inutile affidarsi ai test rapidi, inadatti per lo screening di massa.

La campagna vaccinale

I numeri della campagna vaccinale dicono che ad oggi, in Italia, il 76,7% della popolazione ha completato il ciclo vaccinale primario. Il 2,40% è in attesa di seconda dose. Complessivamente, contando anche il monodose e i pre-infettati che hanno ricevuto una dose, è almeno parzialmente protetto il 79,1% della popolazione.

Considerando solo gli over 12, oggetto della campagna vaccinale, rispetto alla platea individuata dal Commissario straordinario per l’emergenza Covid-19 la percentuale di almeno parzialmente protetti è del 86,75% mentre l’84,13% è vaccinato.

Restano totalmente scoperti di fronte al Sars-CoV-2 i troppi non ancora vaccinati con ciclo completo: il 15 novembre il 23% della popolazione italiana, ovvero circa 14 milioni di persone. Non è un caso che nelle ultime settimane il maggiore incremento dei casi (fonte Iss) sia stato rilevato nelle fasce di età tra 0 e 19 anni e, a seguire, 30-39 e 40-49: ovvero quelle con la copertura vaccinale più bassa.

Così come non è un caso che il 57% dei ricoveri in area medica e il 70% di quelli in terapia (dati Iss relativi all’intero mese di ottobre) intensiva riguardi proprio i non vaccinati. Visto il basso impatto clinico sui più giovani i numeri sono riferibili in particolare agli over 12 (ovvero ai vaccinabili) e lo squilibrio risulta ancora più evidente: con il 57% e il 70% dei ricoveri riconducibili a 7 milioni di persone non vaccinate, contro 45 milioni di vaccinati.

Appaiono indifferibili sia una campagna per la somministrazione della terza dose a tutta la popolazione generale, sia non appena ottenuto il via libera di Ema e Aifa l’immunizzazione dei più giovani (5-11 anni).

La situazione in Europa

Pesa in particolare la situazione della zona di monitoraggio Europa (con la situazione ormai fuori controllo nei Paesi dell’Est a causa di una bassissima copertura vaccinale) che da sola rappresenta il 62,8% dei nuovi casi e il 54,8% dei decessi.

Siamo quindi nel pieno dell’ondata europea. L’Italia è circondata dai paesi con la più alta incidenza di casi ogni centomila abitanti: la Slovenia attualmente ha il record mondiale, con 1.180 casi ogni 100mila abitanti. L’Austria è a 750. E anche il sud della Germania è travolto dall’ondata.

Per inciso, le regioni del nostro Paese confinanti con le suddette sono quelle con i dati peggiori. Il Friuli-Venezia Giulia è a 323 casi ogni 100mila abitanti, il Trentino-Alto Adige a 195. La provincia di Trieste è a 618, Bolzano a 397 e sono i territori in maggiore difficoltà.

Numeri che spiegano i motivi per cui in alcuni Paesi stanno scattando restrizioni per i soli non vaccinati. Con la variante Delta, molto più diffusiva e pericolosa delle precedenti dell’epidemia: come testimoniato dai casi recenti di altri Paesi dell’Europa occidentale, costretti a causa della recrudescenza del contagio a introdurre forti misure restrittive.

L’Olanda, per esempio, è il primo Paese che torna con una sorta di restrizione per tutti, con coprifuoco e chiusura anticipata di bar e ristoranti, mentre è destinata a far discutere la decisione dell’Austria, che ha fatto scattare il lockdown duro per i non vaccinati. I non vaccinati potranno uscire di casa solo per il lavoro, per acquisti di prima necessità e per “fare due passi”. Ci saranno controlli a campione. Ma gli saranno vietate tutte le altre attività: dal ristorante alle palestre.

In arrivo i vaccini proteici

Una delle notizie più interessanti riguarda l’arrivo dei vaccini proteici. Del resto, gli effetti collaterali sono una grande barriera per l’accettazione dei vaccini contro il Covid attualmente disponibili. Le opzioni però ora si stanno ampliando e stanno per arrivare vaccini formulati alla “vecchia maniera”, cioè collaudati da decenni per proteggerci dall’epatite B, dalla pertosse e dall’influenza.

Si tratta dei vaccini a base di proteine purificate, potenziate con adiuvanti, che a differenza delle tecnologie relativamente nuove su cui si basano i vaccini di Moderna, Pfizer-Biontech, J&J e AstraZeneca, inducono direttamente la risposta anticorpale da parte dell’individuo, piuttosto che un frammento di codice genetico che le cellule devono leggere per poi sintetizzare le proteine stesse.

Sebbene i vaccini proteici non siano ancora ampiamente utilizzati per Covid-19, i dati degli studi clinici in fase avanzata sembrano a oggi promettenti.

