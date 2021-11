Covid, Fontana: "No restrizioni per i lombardi che si sono vaccinati" - BergamoNews

Milano. “Non possiamo pensare a restrizioni per quei cittadini che hanno dimostrato fiducia, consapevolezza e senso del bene comune”.

Ne è convinto il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, che in un post su Facebook sottolinea come non debba andare “disperso lo straordinario risultato raggiunto e valorizzato l’atteggiamento degli oltre 8 milioni di lombardi che hanno con convinzione e senso di responsabilità aderito alla vaccinazione”.

“In Lombardia – conclude Fontana – la campagna vaccinale ha ottenuto eccellenti risultati, trainando con un sesto della popolazione anche il dato nazionale. Certo non dobbiamo fermarci, dobbiamo insistere e convincere i cittadini a completare il ciclo vaccinale con la terza dose”.

