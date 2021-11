Consulta Studentesca bergamasca, Samuele Cantoni è il nuovo presidente - BergamoNews

È Samuele Cantoni, 18 anni, in quinta all’Istituto “Ettore Majorana” di Seriate, il nuovo presidente della Consulta Provinciale Studentesca orobica (CPS) che si è riunita nella prima assemblea plenaria, ospitata al Museo TIME dell’Istituto Paleocapa di Bergamo, rinnovando il direttivo per quest’anno scolastico.

Vicepresidente è stato designato Gabriele Manenti del Liceo “Decio Celeri” di Lovere, mentre Sofia Graziano, del Liceo “Secco Suardo” di Bergamo, è la nuova segretaria.

Patrizia Graziani, dirigente dell’Ufficio Scolastico Territoriale di Bergamo, dichiara: “Desidero sottolineare il valore formativo della Consulta Studentesca bergamasca, con ragazze e ragazzi pronti ogni anno a crescere in partecipazione ed esercizio responsabile della rappresentanza, seguendo la strada maestra della democrazia, della legalità, della cittadinanza, proprio per investire nel futuro come parte attiva di una comunità”.

Il nuovo presidente della Consulta Studentesca è felice di raccogliere questa bella eredità. “Sono molto onorato della nomina – commenta entusiasta Cantoni – .Raccolgo una grande eredità di progetti e iniziative proposte negli scorsi anni, alle quali desidero dare un rinnovato slancio, in questi tempi di pandemia, rafforzando il più possibile il protagonismo della Consulta Studentesca nelle scuole e sul territorio bergamasco”.

La docente referente della Consulta Studentesca, Graziella Rota, saluta i consultini, vecchi e nuovi, raccomandando loro di “considerare la Consulta come una grande occasione di crescita nella condivisione di idee e proposte, con entusiasmo e impegno, vivendo questa esperienza come una palestra di cittadinanza attiva”.

