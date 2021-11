Bergamo Sviluppo apre l'incubatore d'impresa per aspiranti e nuovi imprenditori - BergamoNews

Bergamo. Rimarrà aperto fino a venerdì 10 dicembre prossimo il bando per partecipare all’edizione 2022 del progetto Incubatore d’Impresa, struttura dedicata all’avvio di impresa con sede al POINT – Polo per l’Innovazione Tecnologica della provincia di Bergamo. L’iniziativa, finanziata dalla Camera di commercio di Bergamo e affidata alla gestione dell’Azienda Speciale camerale Bergamo Sviluppo, accompagna aspiranti e nuovi imprenditori nella fase di avvio del progetto imprenditoriale in modo da sviluppare un’idea di business efficace.

A disposizione dei partecipanti spazi attrezzati e un sistema integrato di servizi, che comprende:

– percorsi di formazione e accelerazione per lo sviluppo di competenze imprenditoriali;

– consulenza personalizzata per colmare gap conoscitivi e approfondire tematiche utili all’avvio dell’attività imprenditoriale;

– supporto promozionale (es. partecipazione a fiere e manifestazioni locali, regionali o nazionali, spazio dedicato sul web e nei materiali di comunicazione realizzati annualmente per promuovere o presentare il progetto);

– networking con le realtà già presenti nell’Incubatore e al Polo Tecnologico.

Due le sezioni del progetto in cui è possibile candidare la propria idea imprenditoriale per partecipare all’iniziativa: quella destinata ad accogliere idee del settore terziario, e quella che accoglie idee del settore manifatturiero. Destinatari del bando sono aspiranti imprenditori, singoli o associati, startup innovative e imprese (attive da meno di 12 mesi per il terziario e meno di 36 mesi per il manifatturiero), che desiderano sviluppare un progetto imprenditoriale, o che già operano in attività a carattere innovativo.

Bando e modulistica sul sito www.incubatore.bergamo.it; approfondimenti sul progetto sono disponibili anche sul sito di Bergamo Sviluppo www.bergamosviluppo.it e sulla pagina Facebook dell’Incubatore www.facebook.com/incubatore.bergamo.

Le domande di partecipazione dovranno essere inviate all’indirizzo di posta certificata bergamosviluppo@bg.legalmail.camcom.it entro le ore 13.30 di venerdì 10 dicembre. Le domande dovranno essere accompagnate da un business plan dell’idea/iniziativa redatto secondo lo schema previsto scaricabile dal sito del progetto, e dal curriculum vitae dei proponenti. Tutti i candidati dovranno effettuare un colloquio di selezione, che permetterà di valutare in particolare il carattere innovativo dell’iniziativa, la capacità di creare auto-occupazione e sviluppo, la validità del progetto imprenditoriale nel tempo, curriculum e abilità potenziali dei proponenti, fattibilità e originalità della proposta.

“Sono oltre 20 anni che il nostro Incubatore– commenta il presidente di Bergamo Sviluppo Giacinto Giambellini– contribuisce a sostenere l’avvio di nuove attività imprenditoriali sul territorio bergamasco. Lo scorso anno ad esempio l’Incubatore ha ospitato 25 imprese appartenenti alle 2 sezioni dell’iniziativa. Gli ultimi 2 anni non sono stati semplici, ma le idee e la voglia di fare impresa non si sono arrestate. Avviare un’attività è un grande passo e richiede preparazione, attenzione e attitudine ad adattarsi, o a cogliere i cambiamenti e le nuove opportunità di business. Il nostro Incubatore è nato per questo, offre infatti servizi e accompagnamento in grado di aiutare in modo concreto gli aspiranti e i neo imprenditori a trasformare le proprie idee in progetti veri e propri”.

Gli spazi dell’Incubatore si possono visitare su appuntamento contattando la segreteria dell’Incubatore di Bergamo Sviluppo (referente iniziativa: Paolo Carminati) tel. 035 6224021 – email segreteria@incubatore.bergamo.it

© Riproduzione riservata

