Bergamo raccoglie farmaci per aiutare Cuba: come dare una mano - BergamoNews

Bergamo. A volte la solidarietà non necessita di troppe sovrastrutture. Nasce dal basso, da piccoli gesti che diventano generativi di azioni collettive. Ha origine così la raccolta di farmaci “Bergamo per Cuba”.

Un nostro concittadino, Almir San Martin, partirà per Cuba a dicembre. È in contatto con varie associazioni sul territorio e appare subito importante la richiesta di aiuto: di farmaci, in particolare.

Il blocco esercitato dagli Stati Uniti impedisce l’arrivo sul territorio cubano di molte materie prime, tra cui i principi attivi e gli eccipienti necessari alla sintesi di medicinali.

Almir ha chiesto aiuito alla consigliera comunale nonché farmacista Oriana Ruzzini: si è organizzata così una una breve cordata con Orsola Saporiti, Giancarlo Cattaneo e i Centri per tutte le età di Bergamo.

Con Orsola, spiega Ruzzini “avevo già collaborato ad una raccolta di farmaci per il Libano poco più di un anno fa, all’epoca della terribile esplosione nel porto di Beirut. Anche in quel caso occorreva tempestività, cogliere l’occasione del viaggio, del contatto con strutture del territorio capaci di orientare le risorse in modo corretto”.

Anche oggi come allora la solidarietà non si è fatta attendere: è stata pubblicata nei giorni scorsi una semplice locandina nei gruppi whatsapp dei quartieri Malpensata e Carnovali: decine di persone di buon cuore stanno contribuendo quotidianamente all’iniziativa donando confezioni di antipiretici, antinfiammatori e altri farmaci da banco.

I punti di raccolta sono i Centri per tutte le età dei quartieri Carnovali, Malpensata, San Tomaso e Villaggio degli Sposi. I farmaci donati verranno distribuiti a “Las casas de la Patria“, strutture situate nella provincia di Guantanamo che ospitano bambini e ragazzi senza la protezione dei genitori ed anche al centro per gli anziani Santa Catalina.

La raccolta terminerà il 3 dicembre ma ci si sta coordinando con Vittorio Armanni, responsabile del circolo di Bergamo dell’Associazione di Amicizia Italia Cuba, per proseguire in questo impegno. Non dimentichiamo che in pieno contagio Covid i medici cubani sono intervenuti a darci una mano.

© Riproduzione riservata

Vuoi leggere Bergamonews senza pubblicità?

Iscriviti a Friends! la nuova Community di Bergamonews punto d’incontro tra lettori, redazione e realtà culturali e commerciali del territorio.

L'abbonamento annuale offre numerose opportunità, convenzioni e sconti con più di 120 Partner e il 10% della quota di iscrizione sarà devoluta in beneficenza.

Scopri di più, diventiamo Amici!