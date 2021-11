Avevano dipendenti non in regola: chiusi due bar di Alzano - BergamoNews

Alzano Lombardo. Nei giorni scorsi i Carabinieri della Stazione Carabinieri di Alzano Lombardo, supportati dai colleghi del Nucleo Ispettorato del Lavoro di Bergamo, hanno eseguito dei controlli agli esercizi pubblici nell’ambito della normativa sul lavoro, anche in riferimento al rispetto della normativa “anticovid”, riscontrando irregolarità in due bar del territorio.

In particolare, i militari hanno verificato che i titolari di due bar avevano alle dipendenze due dipendenti ciascuno non assunti regolarmente. Per tali motivi, contravvenendo alla normativa sul lavoro, ai rispettivi gestori è stata notificata la sospensione dell’attività come conseguenza della presenza di lavoratori non in regola.

