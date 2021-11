Visionary Bergamo, quasi 400 iscritti e altri 100 posti disponibili - BergamoNews

Bergamo. Sono quasi 400 gli iscritti a Visionary Bergamo 2021, l’evento del 4 dicembre dedicato totalmente agli under 35 di Bergamo e provincia. Lunedì 15 novembre alle 18:30 altri 100 posti disponibili.

Dal primo di ottobre le adesioni sono state tante, tutti ragazzi tra i 15 e i 35 anni spinti dal desiderio di cambiare le cose. La risposta da parte della comunità giovane non ha tradito le aspettative.

Visionary Bergamo 2021 è la declinazione locale di Visionary Days. Un evento dove i ragazzi si incontrano per affrontare i cambiamenti in corso e dare forma al prossimo Futuro. Dieci ore di brainstorming continuo, tra centinaia di tavole rotonde per dare vita ad un unico confronto collettivo alimentato da talk ispirazionali. Un flusso immersivo di energie e idee per il Futuro. L’obiettivo è rispondere ad una domanda: quanto sarà veloce la Bergamo di domani?

Un tema, la velocità, 6 sessioni di lavoro per declinarlo: ambiente, società, educazione, mondo, città e spirito. Tra gli ospiti, di livello nazionale e internazionale, anche la corrispondente Rai Giovanna Botteri.

Dopo ogni talk la palla passa ai partecipanti seduti ai tavoli: a loro il compito di discutere le provocazioni. Per ogni tavolo un peer moderator, una figura appositamente formata utile a facilitare la discussione nei tavoli.

Ci si aspetta un clima propulsivo con idee, necessità e istanze da tutti i pori. Così Giacomo Angeloni, assessore all’innovazione e alla partecipazione del Comune di Bergamo, che per primo ha creduto nell’iniziativa: “Daremo seguito a quanto emergerà nel manifesto, il patto con Visionary e i suoi giovani è anche generazionale. Stiamo lavorando a questo progetto insieme alla collega di Giunta Loredana Poli, alle politiche per i giovani, e al sindaco”.

Sul connubio innovazione e partecipazione, prosegue Angeloni: “Non ho pututo fare a meno di cogliere l’opportunità di far partecipare dal basso gli under35 di città e provincia attraverso una tecnologia abilitante e non sostituiva”.

Per non perdersi gli altri 100 posti disponibili per sole 24h sarà necessario collegarsi lunedì sera alle 18:30 sul sito visionarybergamo.com

