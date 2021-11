Una scuola su misura: l'impegno di Imiberg per valorizzare le potenzialità degli alunni - BergamoNews

Ognuno degli alunni che ci è affidato è per noi una responsabilità. Nei confronti di ognuno ci sentiamo il dovere di avere uno sguardo attento, il dovere di pensare per ciascun allievo la strada giusta per aiutarlo a compiere se stesso. Questo si traduce in una moltitudine di grandi e piccoli accorgimenti, introdotti negli anni, che ci rendono davvero una scuola “su misura”.

Questo non significa che possiamo fare tutto per tutti, ma che per ognuno abbiamo un’attenzione particolare, con declinazioni e gradazioni ovviamente diverse per ogni età. Non possiamo esaudire tutti i desideri e soddisfare tutte le esigenze personali, ma qui c’è la possibilità di affrontare insieme ogni criticità e di sviluppare tutte le potenzialità.

Così, dal punto di vista “didattico”, per esempio, le maestre della scuola dell’infanzia costruiscono le proposte di gioco e di attività che rivolgono ai bambini anche in base ai loro interessi, questo sia in fase di progettazione che nel vivo dell’azione: pronte a cambiare per seguire i fatti che accadono tra e con i bambini. Crescendo questo diventa piano piano attenzione ai diversi stili di apprendimento e alle inclinazioni e attitudini di ognuno, fino al percorso di orientamento – che in quanto tale necessariamente è personale – che si svolge in terza media. Per i ragazzi delle superiori, infine, mettiamo a disposizione tutti i pomeriggi, per tutto l’anno, uno o più docenti per lo studio assistito: gli studenti interessati possono fermarsi a scuola a studiare, in autonomia, potendo contare sui docenti presenti per qualunque necessità inerente le materie di studio.

Per gli alunni con esigenze particolari (Disturbi Specifici dell’Apprendimento o Bisogni Educativi Speciali) proponiamo percorsi didattici personalizzati, ove necessario coadiuvati anche da docente di sostegno o assistente educatore. Per tutti gli allievi e tutte le famiglie è attivo il servizio psicopedagogico.

Un altro programma in corso, simbolo del “su misura”, è quello dedicato agli studenti-atleti. Infatti, per gli studenti delle superiori impegnati con lo sport ad alto livello abbiamo attivato alcune strategie che permettono di conciliare al meglio sport e scuola, come la programmazione delle verifiche e la possibilità di utilizzare la didattica digitale integrata in caso di trasferte.

Su misura poi, per noi, significa anche offrire numerosi servizi extrascolastici, per favorire l’organizzazione delle famiglie. Si pensi in particolare alla flessibilità oraria: pre-scuola, dopo-scuola, post-scuola, primaria plus. Ma anche al servizio scuolabus e alla possibilità di fare sport direttamente a scuola (con la Polisportiva Imiberg e la Scuola Calcio Atalanta) e di imparare, sempre qui, a suonare uno strumento musicale (con l’Associazione San Giovanni – Imiberg).

L’Imiberg è pensata per te: alunno, genitore, insegnante; è a tua misura. Sul sito web della scuola potete scoprire le altre 7 parole della campagna “Una scuola straordinaria.”, e molto altro. Per conoscere da vicino la scuola potete partecipare agli Open Day e agli altri eventi di scuola aperta che stiamo organizzando. Trovate tutte le informazioni aggiornate sul sito www.imiberg.it

Uno sguardo per ognuno

Scuola Imiberg

© Riproduzione riservata

Vuoi leggere Bergamonews senza pubblicità?

Iscriviti a Friends! la nuova Community di Bergamonews punto d’incontro tra lettori, redazione e realtà culturali e commerciali del territorio.

L'abbonamento annuale offre numerose opportunità, convenzioni e sconti con più di 120 Partner e il 10% della quota di iscrizione sarà devoluta in beneficenza.

Scopri di più, diventiamo Amici!