La settimana inizia con cieli grigi e pioggia - BergamoNews

Dopo un weekend plumbeo, vediamo come inizia la settimana a Bergamo con il bollettino del Centro Meteo Lombardo a cura di Ivan Malaspina.

ANALISI GENERALE

La bassa pressione formatasi sulle Baleari sarà responsabile del continuo afflusso di correnti sud/orientali sulla Lombardia anche nella giornata di lunedì, associate a precipitazioni diffuse. Il lento spostamento verso sud/est della depressione determinerà un miglioramento martedì, anche se continuerà a influenzare il tempo sulla Lombardia fino a metà settimana con un debole peggioramento atteso tra martedì sera e mercoledì. Da giovedì una più decisa espansione verso est dell’anticiclone delle Azzorre produrrà un generale miglioramento del tempo, ma favorirà anche l’arrivo delle nebbie sulle zone di pianura. Le temperature non subiranno grandi variazioni nei prossimi giorni e saranno prevalentemente influenzate dal grado di copertura nuvolosa con una tendenza a lievi aumenti nei valori massimi e diminuzioni nei valori minimi.

Lunedì 15 novembre 2021

Tempo Previsto: al mattino nubi su tutta la regione con precipitazioni diffuse, ad eccezione di alta Valtellina e alta Valcamonica; fenomeni più persistenti sulla pianura centro/occidentale. Quota neve intorno a 2000 metri su Alpi e Prealpi. Nel pomeriggio persistono le precipitazioni diffuse con tendenza a cessazione su Valcamonica e Valtellina; fenomeni più significativi sulla medio/bassa pianura. Nella sera attenuazione dei fenomeni e successiva progressiva cessazione da nord/est verso sud/ovest.

Temperature: stazionarie. In pianura minime per lo più comprese tra 10 e 12 °C, con punte superiori nelle zone densamente urbanizzate del Milanese; massime generalmente comprese tra 11 e 13 °C.

Martedì 16 novembre 2021

Tempo Previsto: al mattino ampie schiarite con cieli poco o parzialmente nuvolosi su tutta la regione. Nel pomeriggio nubi in aumento a partire dai settori orientali, con tendenza all’arrivo di qualche pioviggine su Mantovano e Cremonese. Nella sera nubi su tutta la regione con deboli precipitazioni sparse, ad eccezione dei settori occidentali. Nella notte qualche pioggia su tutti i settori, precipitazioni più diffuse sulla pianura orientale.

Temperature: minime in diminuzione, massime in aumento. In pianura minime per lo più comprese tra 7 e 9 °C, con punte superiori nelle zone densamente urbanizzate del Milanese; massime generalmente comprese tra 12 e 14 °C.

Mercoledì 17 novembre 2021

Tempo Previsto: al mattino nuvoloso su tutta la regione con qualche debole precipitazione sparsa, più probabile sulla pianura orientale, ma possibile anche sugli altri settori. Nel pomeriggio persistono le nuvole su tutta la regione e la possibilità di qualche debole pioggia sparsa. In serata tendenza al miglioramento e cessazione dei fenomeni su tutta la regione.

Temperature: minime in lieve aumento. In pianura minime per lo più comprese tra 9 e 11 °C, con punte superiori nelle zone densamente urbanizzate del Milanese; massime generalmente comprese tra 12 e 14 °C.

© Riproduzione riservata

