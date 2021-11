Irlanda del Nord-Italia, Le Iene o Miracoli dal cielo? La tv del 15 novembre - BergamoNews

Per la prima serata in tv, lunedì 15 novembre su RaiUno alle 20.30 verrà trasmessa la partita di calcio fra Irlanda del Nord e Italia, valida per le qualificazioni Coppa del Mondo 2022 – Gruppo C. Telecronaca di Alberto Rimedio e Antonio Di Gennaro intervista a bordocampo di Alessandro Antinelli.

Su RaiTre alle 21.20 ci sarà una nuova puntata di “Report”, il programma d’inchieste condotto da Sigfrido Ranucci.

Spazio all’attualità e alla politica su Rete4 alle 21.20 con “Quarta repubblica”, il talk-show condotto da Nicola Porro.

Su Canale5 alle 21.30 l’appuntamento è con il “Grande Fratello Vip”, condotto da Alfonso Signorini.

Su Italia1 alle 21.25 “Le iene presentano: l’omicidio di Serena Molliconi”.

Per chi preferisse vedere un film, su RaiDue alle 21.20 c’è “Miracoli dal cielo”; su Rai4 alle 21.20 “Inheritance – Eredità”; su La5 alle 21.05 “The blind side”; su Iris alle 20.55 “Una folle passione” e su Italia2 alle 21.10 “Yes man”.

Rai5 alle 21.15 trasmetterà “Nessun Dorma”. Il ritmo di Saturnino, storico bassista di Jovanotti, e le voci dei Fratelli Mancuso, alfieri della musica popolare siciliana. Un confronto avvalorato da – rarità d’archivio e inedite performance live, anche grazie al percussionista Leonardo Di Angilla e al quartetto jazz Night Dreamers. Conduce Massimo Bernardini.

Da segnalare, infine, su La7 alle 21.15 la serie “Grey’s anatomy”; su La7D alle 21.30 la serie “Joséphine, Ange Gardien”, con Mimie Mathy; e su Mediaset Extra la diretta dalla casa del “Grande Fratello Vip”.

Questi sono i programmi previsti per stasera salvo variazioni dell’ultimo momento apportate dalle reti televisive.

