Con Bergamonews Friends! biglietti omaggio per "La fille du régiment" al Donizetti Opera - BergamoNews

Con Bergamonews Friends! biglietti omaggio per “La fille du régiment” al Donizetti Opera in cartellone domenica 21 novembre alle 15.30 al Teatro Donizetti.

L’iniziativa rientra tra i tanti vantaggi di essere iscritti alla community di Bergamonews Friends!

Per prenotare bisogna essere iscritti a Friends! e scrivere una mail a friends@bergamonews.it indicando nome, cognome entro le 13.00 di giovedì 18 novembre e presentarsi in biglietteria con carta d’identità il giorno dello spettacolo. I posti sono limitati e verranno assegnati in base all’ordine di arrivo delle richieste.

Se non sei ancora iscritto a Friends! e vuoi partecipare a questa iniziativa, fino al 31.12 puoi sottoscrivere l’abbonamento annuale a 36 euro anziché 48 euro utilizzando il codice NAT21BGN.

L’abbonamento a Friends! da accesso a convenzioni con più di 120 realtà economiche e culturali di Bergamo e provincia, l’opportunità di leggere Bergamonews senza banner pubblicitari e l’ascolto del podcast quotidiano con le 5 notizie del giorno lette dei giornalisti di Bergamonews. Una quota della sottoscrizione annuale verrà devoluta in beneficenza.

Tutte le informazioni sull’abbonamento a Friends! sono sul sito all’indirizzo https://www.bergamonewsfriends.it

“LA FILLE DU RÉGIMENT” DI GAETANO DONIZETTI

Bergamo, Teatro Donizetti domenica 21 novembre, ore 15.30

Nuovo allestimento e nuova edizione critica della partitura, segnano il ritorno a Bergamo di uno dei titoli più noti e rappresentati di Gaetano Donizetti, La fille du régiment, terza opera che andrà in scena nell’ambito del festival Donizetti Opera, nel restaurato Teatro Donizetti: debutto domenica 21 novembre alle 15.30.

La fille du régiment, vedrà come protagonisti maschili due cantanti fra i più acclamati di oggi per questo repertorio: il tenore John Osborn (Tonio), che debutta al festival, e il baritono Paolo Bordogna (Sulpice), buffo per antonomasia dei nostri giorni. Nel ruolo della protagonista Marie il soprano spagnolo Sara Blanch, una voce da poco impostasi nel panorama internazionale.

La nuova edizione critica a cura di Claudio Toscani realizzata per Casa Ricordi nell’ambito dell’Edizione Nazionale, con la collaborazione e il contributo del Comune di Bergamo e della

Fondazione Teatro Donizetti, sarà eseguita da una delle giovani bacchette più interessanti di oggi, Michele Spotti, alla guida dell’Orchestra Donizetti Opera, e impegnato in uno degli ultimi capolavori del compositore orobico: scritta nel 1840, all’apice della carriera per l’Opéra-Comique, La fille du régiment è stata da subito molto apprezzata sui palcoscenici di tutto il mondo e si caratterizza sia per la presenza d’irresistibili pezzi di bravura destinati al soprano e al tenore, sia per la peculiare vicenda che fa agire elementi storici, patriottici e sentimentali intorno a una protagonista femminile allegra quanto risoluta.

© Riproduzione riservata

Vuoi leggere Bergamonews senza pubblicità?

Iscriviti a Friends! la nuova Community di Bergamonews punto d’incontro tra lettori, redazione e realtà culturali e commerciali del territorio.

L'abbonamento annuale offre numerose opportunità, convenzioni e sconti con più di 120 Partner e il 10% della quota di iscrizione sarà devoluta in beneficenza.

Scopri di più, diventiamo Amici!