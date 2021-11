Building Benefits, il portale che spiega alle imprese come usare i bonus per la riqualificazione - BergamoNews

Bergamo. Il Governo ha messo a disposizione bonus ed agevolazioni fiscali utili per ammodernare ogni tipo di edificio industriale. Sisma Bonus, EcoBonus, Bonus facciate sono alcuni dei meccanismi che le imprese possono utilizzare da subito per abbattere i costi degli interventi, riqualificando gli edifici e migliorandone l’impatto ambientale.

Come utilizzare al meglio queste possibilità? Quali criteri si devono seguire? Che documentazione serve? Come fare per ottenerli? Sono alcune domande alle quali risponde il portale Building Benefits creato da Confindustria Bergamo con la regia dell’area Fisco e Diritto d’Impresa e la collaborazione di Avalon Real Estate Spa.

“Anche per le imprese è tempo di usufruire i benefici fiscali in campo edilizio – Aniello Aliberti, vicepresidente Confindustria Bergamo con delega Fisco e Diritto d’Impresa -. Possono essere valutate altre agevolazioni utili per ammodernare ogni tipo di edificio industriale, accrescendo il valore della propria azienda, offrendo un posto migliore per lavorare e di conseguenza dare un valore in più al territorio”.

L’innovativo portale dedicato a tutte le imprese consentirà di avere in pochi minuti, grazie a una semplice compilazione online, il quadro personalizzato dei possibili interventi e dei benefici fiscali ottenibili, nonché della documentazione richiesta. Building Benefits, in maniera molto intuitiva, accompagnerà nell’identificazione delle misure previste negli ambiti decoro, sicurezza e sostenibilità.

“Grazie al portale si potrà conoscere il ventaglio delle opportunità che possono essere sfruttate dall’azienda e potranno essere selezionati gli interventi specifici – osserva Stefano Lania, responsabile area Fisco e Diritto d’impresa di Confindustria Bergamo -. Si va dalla manutenzione delle facciate al restauro di elementi, dal consolidamento strutturale alla sostituzione di impianti termici, infissi o serramenti, dalla coibentazione di facciate e coperture all’installazione di collettori solari e altro ancora. Alla fine del percorso si otterrà il report completo dei benefici fiscali, insieme all’elenco dei documenti necessari e delle potenziali imprese esecutrici associate a Confindustria Bergamo”.

Alla presentazione del progetto Building Benefits, lunedì 15 novembre, hanno partecipato anche Giordano Graff, Partner Avalon Real Estate Spa; Andrea Mottola, Cfo Furaco IT Srl e Michela Fiammarelli dell’area Fisco e Diritto d’impresa di Confindustria Bergamo.

“Sin dalla sua origine la volontà del progetto è stata quella di creare per le imprese uno strumento interattivo e di facile consultazione che permettesse in pochi minuti di verificare quali fossero le agevolazioni fiscali esistenti per la riqualificazione dei loro specifici immobili d’impresa – spiega Michela Fiammarelli -. Da qui la nascita di Buildingbenefits.it, un portale web che approfondisce i benefici fiscali connessi ad interventi di riqualificazione immobiliare negli ambiti decoro con il bonus facciate, sicurezza con il sisma bonus e sostenibilità con l’eco bonus e il bonus Ricarica Veicoli Elettrici”.

L’utente può interagire con il portale web attraverso due diverse modalità a seconda che non conosca le tipologie di intervento di riqualificazione agevolabili da effettuare sul proprio immobile d’impresa o conosca la tipologia di intervento di riqualificazione da porre in essere sull’immobile d’impresa e voglia verificare l’esistenza di agevolazioni fiscali esistenti.

In entrambe le modalità di interazione l’utente deve fornire 7 informazioni al portale.

Tre inerenti la qualifica soggettiva dell’impresa che voglia eseguire l’intervento di riqualificazione, quindi: natura giuridica, residenza fiscale, titolo di conduzione dell’immobile.

Due inerenti le caratteristiche dell’unità immobiliare oggetto di intervento, per esempio: categoria catastale, immobile dotato di impianto di condizionamento invernale.

Due inerenti le caratteristiche territoriali in cui l’unità immobiliare di trova: zona territoriale omogenea, classe sismica geografica.

Fornite tutte le informazioni, Building Benefits offre un disegno esemplificativo di un sito produttivo con evidenza – positiva o negativa – degli spazi tipici dell’impresa che possono essere oggetto di interventi di riqualificazione beneficiando delle agevolazione fiscali esistenti. Il disegno è interattivo e l’utente può istantaneamente avere visione della spesa massima agevolabile, della percentuale di detrazione e della detrazione massima per ciascuna unità immobiliare che dovesse essere effettivamente oggetto dello specifico intervento riqualificante selezionato.

Il portale web sarà costantemente aggiornato, non escludendo una futura l’implementazione anche con altre categorie di agevolazioni sempre destinate all’impresa.

