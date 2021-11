Bergamo, torna la ruota panoramica, cambia la viabilità in centro città - BergamoNews

Bergamo. Novità in arrivo per il centro di Bergamo in questa settimana: non solo lo smantellamento del cantiere (ora in corso) sulla prima parte – riqualificata – del piano di riqualificazione del Centro Piacentiniano (tra via Tasso, piazza Cavour e il teatro Donizetti), ma proprio in queste ore iniziano anche i preparativi in vista degli eventi del Natale della città.

Torna la ruota panoramica in città dopo l’assenza del 2020 (per via dell’emergenza pandemica): da novembre e fino all’Epifania la ruota sarà collocata in piazza Matteotti, sarà alta 36 metri, seppur con luci e cabine diverse rispetto a quella installata nel 2019.

Da martedì 16 novembre iniziano in piazza Matteotti le operazioni per il suo montaggio: per consentire i lavori di installazione sono previste alcune modifiche alla viabilità (fino a metà gennaio) dell’area già da questa sera. Eccole.

In Piazza Matteotti nel tratto compreso tra Via Roma e il controvialetto di uscita dagli uffici comunali:

– divieto di sosta 00-24 con rimozione forzata ambo i lati per tutte le categorie dei veicoli eccetto che per i mezzi necessari agli allestimenti;

– divieto di transito per tutte le categorie dei veicoli eccetto che per i mezzi necessari agli allestimenti ed ai mezzi di soccorso;

nel controvialetto ubicato di fronte agli uffici comunali:

– divieto di sosta 00-24 con rimozione forzata ambo i lati per tutte le categorie dei veicoli;

in Viale Roma nel tratto compreso tra Largo Porta Nuova e via Tasca:

– per garantire la sicurezza stradale e pedonale, possibilità di istituire il divieto di transito esteso a tutte le categorie dei veicoli ad eccezione dei mezzi di soccorso, delle forze di polizia e del Servizio TPL nelle giornate di maggiore afflusso pedonale alle iniziative organizzate in Piazza Matteotti e Largo Gavazzeni nel periodo natalizio previa valutazione della Polizia Locale.

L’accesso a via Borfuro sarà sempre consentito attraverso il passaggio Zeduri.

Pianta deviazione Bergamo centro

