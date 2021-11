“The Last Dance” per Valentino Rossi: “il Dottore” dà l’addio al Motomondiale - BergamoNews

Valencia. Sembrava non dovesse arrivare mai. È stata più volte rimandata, alcuni l’hanno invocata, altri speravano che fosse il più tardi possibile, ma alla fine anche l’ultima gara di Valentino Rossi in MotoGp è giunta inesorabile. Il 42enne pesarese, però, ci ha tenuto a salutare il Motomondiale e le migliaia di tifosi accorsi a Valencia per supportarlo con una buona prestazione, giungendo decimo al traguardo, in controtendenza rispetto a un anno sottotono.

Se dal punto di vista sportivo l’ultimo appuntamento stagionale non aveva ancora molto da dire, con praticamente tutti i titoli già assegnati, la kermesse spagnola è stata l’occasione perfetta per rendere omaggio a colui che, da ventisei anni a questa parte, ha dato e ricevuto tantissimo dal circus, che a sua volta ha voluto tributargli un addio come si deve. Fin dal venerdì si sono susseguite le celebrazioni: nell’ultima conferenza stampa da pilota di MotoGp, Valentino ha posato per i fotografi assieme alle moto con cui ha vinto i suoi nove titoli mondiali, mentre in un’area del paddock del Circuit Ricardo Tormo è stata creata una “mostra” che ripercorresse la sua carriera attraverso dei pannelli informativi, tutti rigorosamente colorati di giallo.

Il campione di Tavullia non voleva però che il Gran Premio di Valencia fosse una semplice passerella: con un buon passo fin dal venerdì, qualificatosi decimo sabato, Rossi ha condotto una gara regolare che all’arrivo l’ha visto davanti al suo amico Franco Morbidelli (Monster Energy Yamaha) e al compagno di squadra Andrea Dovizioso, mentre l’altro suo pupillo Francesco “Pecco” Bagnaia (Ducati Lenovo) andava a vincere davanti allo spagnolo Jorge Martín e all’australiano Jack Miller, entrambi su Ducati, a completare il tripudio rosso. In un certo senso, si può dire che il “46” sia arrivato davanti a tutti anche alla sua ultima gara: Bagnaia, infatti, indossava una replica del casco con il quale Valentino vinse il suo settimo titolo mondiale. Un tributo a cui anche gli altri piloti della Vr46 Riders Academy hanno partecipato, scegliendo alcune delle tantissime livree sfoggiate da Rossi nell’arco della sua carriera: il modo migliore per dire “grazie” a colui che è stato anche il loro mentore.

A gara finita, dopo un lunghissimo giro d’onore, salutato dagli altri piloti (compreso l’italiano Danilo Petrucci, anche lui all’ultima gara in MotoGp, e il fratellastro Luca Marini), per Valentino è cominciata la festa: champagne, cori da stadio, gli abbracci con la fidanzata Francesca Sofia Novello (incinta della loro bambina), con l’inseparabile Uccio, con l’amico cantante Cesare Cremonini; persino Ronaldo “il Fenomeno” (Rossi è grande tifoso dell’Inter) non è potuto mancare. Intervistato da Sky Sport MotoGp, con due commossi Guido Meda e Mauro Sanchini, Rossi ha detto di essersi voluto ritirare nel suo stile: “Smettere era una scusa per fare casino,” aggiungendo che “fare stage diving come Jim Morrison a Los Angeles è sempre stato il mio sogno,” riferendosi a un episodio di poco prima avvenuto nel suo box.

Rossi lascia il Motomondiale dopo 26 stagioni e 432 Gran Premi disputati, avendo ottenuto 9 titoli mondiali, 115 vittorie, 235 podi, 65 pole position e 96 giri veloci.

