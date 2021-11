Sherlock Holmes, Natale a Bramble House o Fuga per la vittoria? La tv del 14 novembre - BergamoNews

Per la prima serata in tv, domenica 14 novembre su RaiUno alle 21.25 andrà in onda la fiction “Cuori”. Verranno proposti due episodi dal titolo “Suzanne” e “Corto circuito”.

Nel primo, Alberto è in un locale con Karen quando, tra la folla, un uomo accusa un malore: è Gianni Sciortino, un playboy di una certa fama. L’uomo viene ricoverato nell’entusiasmo delle pazienti, che fanno a gara per procurarsi un autografo. Nonostante gli atteggiamenti da spaccone, Gianni è un fine osservatore e non ci mette molto a intuire i sentimenti che ci sono fra Delia e Alberto…

Nel secondo, il soggiorno americano di Cesare insospettisce Mosca, che comincia a intuire parte della verità. Quello non è però l’unico mistero con cui l’équipe deve fare i conti: una paziente rifiuta all’ultimo minuto di farsi operare, senza dare spiegazioni. Quando l’emergenza sembra rientrata, Delia sparisce nel nulla…

Su RaiDue alle 21 spazio a “Tennis: Nitto ATP Finals”. A cura di Rai Sport Torino. 1^ giornata (Fase a gruppi) Telecronaca di Nicola Sangiorgio, Marco Fiocchetti e Paolo Canè.

Su RaiTre alle 20 ci sarà una nuova puntata di “Che tempo che fa”, condotto da Fabio Fazio.

Spazio all’attualità e alla politica su Rete4 alle 21.20 con “Controcorrente”.

Su Canale5 alle 21.20 l’appuntamento è con “All together now”, condotto da Michelle Hunziker.

Per chi preferisse vedere un film, su Italia1 alle 21.20 c’è “Sherlock Holmes – Gioco di ombre”; su Rai4 alle 21.20 “Wake Up – Il risveglio” e su La5 alle 21.05 “Natale a Bramble House”; su Iris alle 20.55 “Fuga per la vittoria” e su Italia2 alle 21.10 “Mom”.

Rai5 alle 21.15 trasmetterà il documentario “Di là dal fiume e tra gli alberi”. Ultimo episodio della serie “Secrets of skin”, dove lo scienziato Garrord ci rivela gli incredibili segreti della pelle. A seguire, un viaggio inedito di Lorenzo Di Majo nella ‘Terra dei briganti’, territorio di confine tra Lazio, Campania e Molise che all’epoca del Regno d’Italia vide la formazione di bande armate.

Da segnalare, infine, su La7 alle 21.15 “Atlantide”; su La7D alle 21.30 la serie “Grey’s anatomy”; e su Mediaset Extra la diretta dalla casa del “Grande Fratello Vip”.

Questi sono i programmi previsti per stasera salvo variazioni dell’ultimo momento apportate dalle reti televisive.

