Qualità della vita 2021, Bergamo al 18° posto su 107 città - BergamoNews

Bergamo passa dal 40° al 18° posto nella classifica delle città dove si vive meglio.

La città italiana in cui si vive meglio è Parma, al primo posto del 23esimo rapporto sulla qualità della vita in Italia stilato da ItaliaOggi e Università La Sapienza di Roma, in collaborazione con Cattolica Assicurazioni. L’anno scorso era in 40esima posizione. Bene le metropoli, male il Sud Italia.

Gli indicatori di benessere su cui si basa la ricerca sono nove: affari e lavoro, ambiente, disagio sociale e personale, istruzione-formazione e capitale umano, popolazione, reddito e ricchezza, sicurezza, sistema salute e tempo libero.

Sono soprattutto i grandi centri urbani del Nord e in parte del Centro Italia a occupare i primi posti della classifica. Le metropoli, più penalizzate rispetto ai piccoli centri all’inizio della pandemia da coronavirus, hanno infatti dimostrato più resilienza nella ripresa rispetto alle città di piccole dimensioni.

Inoltre, sottolinea ItaliaOggi, rispetto alle precedenti edizioni del rapporto si è andati a far pesare di meno il criterio della popolazione (in cui rientrano le classifiche di densità demografica, i morti in percentuali, immigrati ed emigranti, nati vivi in percentuale e numero medio dei componenti delle famiglie) rispetto ad altri indicatori, come lavoro, ambiente, sicurezza, salute e tempo libero.

Salgono in classifica anche Torino (in foto), Milano, Firenze, Trieste e Bologna. Questi i primi posti: Parma, Trento, Bolzano, Bologna, Milano, Firenze e Trieste.

Delle 27 prime posizioni, cinque città sono piemontesi (Torino, Novara, Vercelli, Biella e Cuneo), cinque lombarde (Milano, Monza e della Brianza, Lecco, Cremona e Bergamo), una ligure (Genova). Ci sono poi Trento e Bolzano, tre città venete (Belluno, Verona e Padova), tutto il Friuli-Venezia Giulia a eccezione di Gorizia, tutta l’Emilia Romagna tranne Forlì-Cesena e Rimini, e Firenze.

Le città dove si vive meglio in Italia: la classifica

1 Parma

2 Trento

3 Bolzano

4 Bologna

5 Milano

6 Firenze

7 Trieste

8 Verona

9 Pordenone

10 Monza

11 Padova

12 Siena

13 Aosta

14 Treviso

15 Modena

16 Reggio Emilia

17 Vicenza

18 Bergamo

19 Torino

20 Verbano-Cusio-Ossola

21 Brescia

22 Macerata

23 Cuneo

24 Ferrara

25 Pisa

26 Cremona

27 Ascoli Piceno

28 Venezia

29 Ravenna

30 Mantova

31 Grosseto

32 Lecco

33 Arezzo

34 Terni

35 Sondrio

36 Novara

37 Forlì Cesena

38 Biella

39 Ancona

40 Genova

41 Belluno

42 Gorizia

43 Piacenza

44 Fermo

45 Lucca

46 Udine

47 Livorno

48 Savona

49 Pavia

50 Lodi

© Riproduzione riservata

Vuoi leggere Bergamonews senza pubblicità?

Iscriviti a Friends! la nuova Community di Bergamonews punto d’incontro tra lettori, redazione e realtà culturali e commerciali del territorio.

L'abbonamento annuale offre numerose opportunità, convenzioni e sconti con più di 120 Partner e il 10% della quota di iscrizione sarà devoluta in beneficenza.

Scopri di più, diventiamo Amici!