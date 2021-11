Qualità della vita 2020, Bergamo perde posizioni: scende dal 26° al 40° posto su 107 città - BergamoNews

Bergamo perde posizioni nella classifica della qualità della vita 2020: a pesare è stata la pandemia Covid 19. Così la Città dei Mille scende dal 26° al 40° posto su 107 città che compongono il Rapporto sulla Qualità della Vita in Italia 2021 di ItaliaOggi e Università La Sapienza di Roma, in collaborazione con Cattolica Assicurazioni. L’indagine è giunta alla 23ª. Dai dati che emergono dalla classifica, il 42,5% della popolazione italiana abita in territori con una qualità di vita scarsa o insufficiente.

Rispetto al 2019, si registra un cambio al vertice della classifica delle città con il miglior tenore di vita: in prima posizione troviamo Pordenone davanti a Trento che perde lo scettro ottenuto l’anno scorso. Gradino più basso del podio per Vicenza che migliora nettamente il 14° posto dell’edizione precedente.

Grande balzo in avanti anche per Padova: la città candidata a entrare nella lista dei luoghi Patrimonio dell’Umanità dell’Unesco passa dall’undicesima alla quarta posizione. Salto ancora maggiore per Ascoli: la provincia delle Marche ottiene il quinto posto in classifica, a fronte della posizione numero 37 ottenuta l’anno passato.

Nella parte bassa della classifica, invece, troviamo Foggia: la città della Puglia si piazza all’ultimo posto. A livello generale, deludono le grandi aree urbane: per trovare Milano bisogna scendere fino alla posizione 45, mentre Roma si trova cinque posti più in basso. Torino scende dal 49esimo al 64esimo posto, mentre Napoli è alla posizione numero 103.

La classifica di quest’anno è fortemente condizionata dall’emergenza Coronavirus e le province più colpite dalla prima ondata risultano quelle che perdono più posizioni rispetto al 2019. Bergamo, non a caso, scende dal 26esimo al 40esimo posto. Lodi perde 37 posizioni, Milano indietreggia di 16 posti, Piacenza di 41 e Cremona addirittura di 46.

Stilate anche classifiche speciali in base a diversi parametri. Nella sezione “Affari e Lavoro”, Bolzano e Bologna mantengono le posizioni di vertice già ottenute lo scorso anno. Seguono Trento che ha da poco ottenuto il primo posto nella classifica delle città più green d’Italia, Cuneo, Fermo e Rimini.

Ascoli Piceno è la provincia più sicura d’Italia e occupa il primo posto nella classifica “Reati e sicurezza”, davanti a Nuoro, Treviso e Oristano. Trento al vertice nella graduatoria “Istruzione, formazione, capitale umano” che vede Bologna e Trieste completare il podio. Nel sistema salutare, invece, Isernia si conferma in prima posizione davanti a Terni, Cagliari e Catanzaro.

Le città dove si vive meglio in Italia: la classifica

1 Pordenone

2 Trento

3 Vicenza

4 Padova

5 Ascoli

6 Verona

7 Treviso

8 Bolzano

9 Udine

10 Siena

11 Macerata

12 Verbano-Cuso-Ossola

13 Aosta

14 Cuneo

15 Monza e Brianza

16 Varese

17 Como

18 Fermo

19 Belluno

20 Rovigo

21 Brescia

22 L’Aquila

23 Mantova

24 Biella

25 Prato

26 Lecco

27 Bologna

28 Sondrio

29 Forlì-Cesena

30 Venezia

31 Firenze

32 Ancona

33 Benevento

34 Modena

35 Terni

36 Pisa

37 Rieti

38 Reggio Emilia

39 Parma

40 Bergamo

41 Potenza

42 Novara

43 Perugia

44 Gorizia

45 Milano

46 Ferrara

47 Trieste

48 Arezzo

49 Pesaro e Urbino

50 Roma

51 Ravenna

52 Genova

53 Pavia

54 Matera

55 Savona

56 Chieti

57 Teramo

58 Grosseto

59 Vercelli

60 Nuoro

61 Pistoia

62 Massa-Carrara

63 Asti

64 Torino

65 Campobasso

66 La Spezia

67 Lucca

68 Rimini

69 Livorno

70 Avellino

71 Cagliari

72 Sassari

73 Piacenza

74 Cremona

75 Oristano

76 Alessandria

77 Imperia

78 Reggio Calabria

79 Isernia

80 Lodi

81 Pescara

82 Catanzaro

83 Salerno

84 Viterbo

85 Latina

86 Lecce

87 Frosinone

88 Bari

89 Brindisi

90 Messina

91 Cosenza

92 Catania

93 Caserta

94 Taranto

95 Trapani

96 Sud Sardegna

97 Caltanissetta

98 Barletta-Andria-Trani

99 Palermo

100 Ragusa

101 Vibo Valentia

102 Enna

103 Napoli

104 Siracusa

105 Agrigento

106 Crotone

107 Foggia

© Riproduzione riservata

Vuoi leggere Bergamonews senza pubblicità?

Iscriviti a Friends! la nuova Community di Bergamonews punto d’incontro tra lettori, redazione e realtà culturali e commerciali del territorio.

L'abbonamento annuale offre numerose opportunità, convenzioni e sconti con più di 120 Partner e il 10% della quota di iscrizione sarà devoluta in beneficenza.

Scopri di più, diventiamo Amici!