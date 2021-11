Prevale la pioggia sulla chiusura del weekend - BergamoNews

Le previsioni dell’Arpa Lombardia

ANALISI GENERALE

Tra la serata di sabato e il pomeriggio di domenica precipitazioni diffuse su gran parte della regione con quantitativi localmente moderati. Da lunedì condizioni più variabili e possibilità, almeno sino a mercoledì, di occasionali deboli precipitazioni. Giovedì tendenzialmente condizioni più stabili.

Domenica 14 novembre 2021

Stato del cielo: in prevalenza molto nuvoloso o coperto.

Precipitazioni: possibili su tutto il territorio, deboli o localmente moderate sino al pomeriggio, in serata tendenti a scemare, in particolare su zone nord-orientali e centrali. Neve su Alpi e Prealpi oltre i 1500-1800 metri.

Temperature: minime leggero in aumento, massime in diminuzione. In Pianura minime tra 7 e 9 °C, massime tra 10 e 13 °C.

Lunedì 15 novembre 2021

Stato del cielo: da nuvoloso a molto nuvoloso su zone meridionali e occidentali, irregolarmente nuvoloso o nuvoloso altrove. Nuvolosità in attenuazione in serata.

Precipitazioni: possibili deboli su zone meridionali e occidentali, meno probabili altrove, fenomeni in generale esaurimento in serata. Neve poco probabile, eventuale a quote oltre 2100 metri.

Temperature: minime in calo, in particolare in serata, massime in aumento. In Pianura minime intorno a 9 °C, massime intorno a 13 °C.

Martedì 16 novembre 2021

Stato del cielo: in mattinata passaggi da est verso ovest di nuvolosità medio-alta, a tratti densa; nel pomeriggio ulteriore aumento della nuvolosità in particolare su zone orientali.

Precipitazioni: possibili deboli sparse dal pomeriggio su zone orientali, in lenta estensione verso ovest. Neve oltre 2100 metri.

Temperature: minime stazionarie o in leggero calo, massime in calo.

