Gazzaniga, nel garage nascondevano 1 chilo di hashish: arrestati una 43enne e un 26enne - BergamoNews

Gazzaniga. Nella serata di sabato 13 novembre i carabinieri di Gandino e Fiorano al Serio hanno arrestato una donna italiana, 43 anni, nubile, disoccupata, incensurata che percepiva il reddito di cittadinanza ed un uomo di origine nord-africana celibe, disoccupato, per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

I provvedimenti scaturiscono al termine di intensa attività di indagine nata a seguito di diverse segnalazioni giunte ai militari di via vai di persone da e per un garage in una zona periferica di Gazzaniga.

Gli accertamenti, hanno consentito di individuare la proprietaria del locale e l’uomo che l’aiutava nello spaccio di droga. Nel corse della perquisizione i carabinieri hanno rinvenuto e sequestrato nel garage della donna: 157 grammi di cocaina e un chilo di hashish, oltre ad un cellulare. Il 26enne aveva con se 0,5 grammi di cocaina e nella sua abitazione sono stati trovati 1.800 euro, si suppone proventi dell’attività illecita, oltre al materiale per il confezionamento e lo spaccio di stupefacenti.

© Riproduzione riservata

Vuoi leggere Bergamonews senza pubblicità?

Iscriviti a Friends! la nuova Community di Bergamonews punto d’incontro tra lettori, redazione e realtà culturali e commerciali del territorio.

L'abbonamento annuale offre numerose opportunità, convenzioni e sconti con più di 120 Partner e il 10% della quota di iscrizione sarà devoluta in beneficenza.

Scopri di più, diventiamo Amici!