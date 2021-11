Covid, 1.020 nuovi contagi in Lombardia: 57 a Bergamo - BergamoNews

Bergamo. Il Ministero della Salute pubblica il quotidiano bollettino dei contati. Sono 7.569 i positivi in Italia ai test Covid individuati nelle ultime 24 ore, nella giornata di sabato erano stati 8.544. Sono invece 36 le vittime in un giorno a livello nazionale.

In Lombardia: si registrano 1.020 nuovi positivi al Covid 19 nelle ultime 24 ore.

I DATI

Tra parentesi i dati delle ultime 24 ore.

Milano: 291.900 (353)

Brescia: 113.912 (121)

Varese: 93.149 (112)

Monza e della Brianza: 84.405 (109)

Como: 63.210 (39)

Bergamo: 57.550 (57)

Pavia: 46.950 (31)

Mantova: 38.605 (26)

Cremona: 29.337 (28)

Lecco: 26.253 (16)

Lodi: 18.349 (33)

Sondrio: 16.356 (36)

DI MAIO: GREEN PASS UNICO STRUMENTO PER RIPARTIRE

“Il green pass era l’unico strumento che avevamo per non fermare di nuovo l’economia”, secondo il ministro degli Esteri Luigi Di Maio.

“Siamo all’86% di italiani che hanno avuto almeno una dose, gli altri Paesi europei stanno più indietro e per questo ora stanno introducendo misure drastiche”, ha aggiunto dicendosi “preoccupato per i contagi in vista del Natale”. “Noi faremo tutto quello che serve per lasciare aperto il Paese”, ha detto ancora Di Maio. “Se la comunità scientifica mi dice che dobbiamo farci la terza dose, noi lo facciamo, siamo pronti”, ha sottolineato il ministro.

