Coppa del mondo di ciclocross: Federica Venturelli sul podio - BergamoNews

Federica Venturelli ha centrato un risultato importante domenica 14 novembre a Tabor, in Repubblica Ceca, nella prova valida per la Coppa del Mondo di ciclocross. La Venturelli si è classificata terza nella gara riservata alle ragazze juniores.

Va sottolineato che Federica ha solo 16 anni, è junior per l’attività crossistica solo dal primo ottobre. Inoltre da questa stagione invernale, quella del ciclocross, la ragazza cremonese appartiene alla Selle Italia – Guerciotti – Elite. A Tabor tra le juniores si è imposta la figlia d’arte Zoe Backstedt (Gran Bretagna), con l’olandese Leonie Bentveld al secondo posto.

Il neo-commissario tecnico dei crossisti azzurri Daniele Pontoni è entusiasta di Federica: “Eravamo già contenti di lei per il sesto posto ottenuto nel Campionato d’Europa juniores in Olanda con una spettacolare rimonta. A Col du Vam è partita in settima fila e ha rimontato chiudendo al sesto posto. Qui a Tabor l’hanno fatta partire in terza fila e lei è arrivata terza. Prestazione bellissima”.

Chiaramente grazie alle performances di “Fede” Venturelli il morale nel clan Selle Italia-Guerciotti-Elite è alto. Nella gara femminile open l’altra vessillifera Selle Italia-Guerciotti-Elite, l’abruzzese Gaia Realini (nata nel 2001) è giunta sedicesima assoluta. Ha trionfato la plurititolata Lucinda Brand e va sottolineato che la Realini ha varcato l’arrivo quarta fra le under 23. Anche la Realini ha corso a Tabor con la maglia della Nazionale italiana.

Nel cross della Repubblica Ceca i due elite Gioele Bertolini e Jakob Dorigoni invece hanno corso con le insegne Selle Italia-Guerciotti-Elite. La gara open se l’è aggiudicata l’olandese Lars Va Der Haar, e il tricolore Bertolini è giunto nono, Dorigoni decimo. “Centrare una top ten in prova di Coppa del Mondo – assicura Alessandro Guerciotti, team manager Selle Italia Guerciotti Elite – è un risultato importante”.

CANCEDDA VINCENTE

I boys di Paolo Guerciotti rimasti in Italia oggi hanno gareggiato a Castelletto di Serravalle, tra i colli bolognesi. La Selle Italia – Guerciotti-Elite ha festeggiato la vittoria per merito di Eros Cancedda nella gara riservata agli juniores.

