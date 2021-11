Astino, cane finisce in una scarpata: salvato dai vigili del fuoco - BergamoNews

Bergamo. La prima partenza di domenica 14 novembre dei Vigili del fuoco della centrale di Bergamo insieme alla squadra Saf è per un intervento in via Astino. Le due squadre si sono impegnate per il recupero di un cane finito in una scarpata intorno alle 1030. Il cane non ha nessuna ferita, è stato recuperato in sicurezza con le tecniche SAF e affidato ai proprietari.

© Riproduzione riservata

Vuoi leggere Bergamonews senza pubblicità?

Iscriviti a Friends! la nuova Community di Bergamonews punto d’incontro tra lettori, redazione e realtà culturali e commerciali del territorio.

L'abbonamento annuale offre numerose opportunità, convenzioni e sconti con più di 120 Partner e il 10% della quota di iscrizione sarà devoluta in beneficenza.

Scopri di più, diventiamo Amici!