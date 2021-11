“Sta’ al culdì”, l’originale contributo alle famiglie per il riscaldamento - BergamoNews

Valbondione. La sindaca Romina Riccardi ha lanciato un bando per nuclei famigliari. “Ogni anno diamo un contributo per le attività economiche del paese. Sono il fulcro sociale oltre che economico, avere nei paesi negozi e attività varie rende vivo il paese stesso. Questi contributi naturalmente sono erogati dietro presentazione di documentazione. Quest’anno abbiamo pensato anche ai dipendenti, spesso pendolari che vanno a lavorare lontano, ma mantengono la residenza qui da noi”.

E spiega: “Non vogliamo fare puro assistenzialismo, ma aiutare per quello che il Comune riesce a fare per le spese di riscaldamento. Siccome molti però usano la legna, sarebbero impossibilitati a partecipare non avendo le ‘bollette’ che testimoniano la spesa. E allora abbiamo esteso il contributo anche alle spese di elettricità”.

A disposizione “Trentacinquemila euro derivanti da quanto ci ha dato lo Stato lo scorso anno con il cosiddetto ‘Fondone’ per le mancate entrate comunali derivanti dal Covid. Quindi andremo a erogare 100 euro per il nucleo famigliare composto da una sola persona, 150 euro per due componenti, 200 per tre, 250 per quattro, 300 per cinque e 350 per i nuclei famigliari di sei persone. Il bando finisce a fine dicembre e il contributo verrà quindi erogato a gennaio. Lo abbiamo chiamato ‘Sta’ al culdì’, ci è sembrata una cosa anche simpatica”.

Sull’accento o l’apostrofo dello “Sta” dipende da come lo si legge, se “sta” è termine dialettale per “stare” non dovrebbe avere l’accento, se invece è un imperativo per dire “resta al caldo” allora vuole l’apostrofo. Queste informazioni ci sono fornite da un’esperta di dialetto.

