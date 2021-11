Operaio, incensurato, annotava i traffici in un libro "mastro": arrestato pusher 34enne - BergamoNews

Brusaporto. Operaio, incensurato, gestiva un traffico di droga e aveva anche un libro “mastro” dove annotare tutte le sue entrate.

Nella giornata di venerdì 12 novembre, i carabinieri di Bergamo hanno arrestato un italiano di 34 anni con l’accusa di spaccio e detenzione di sostanze stupefacenti.

I militari, impegnati in un servizio finalizzato alla prevenzione e repressione dello spaccio, hanno effettuato un controllo in un’abitazione del Comune di Brusaporto.

Appena arrivati, i carabinieri hanno notato un consistente via-vai di auto nella strada di accesso di alcune villette a schiera, per poi uscirne subito dopo.

Insospettiti, i militari hanno deciso di sottoporre al controllo un’auto condotta da un capoverdiano. L’uomo è stato trovato in possesso di hashish che dichiarava di aver acquistato poco prima.

Individuata l’abitazione del pusher, i militari hanno fatto accesso, rinvenendo nel corso della perquisizione domiciliare alcune dosi di hashish in ovuli termosaldati, marijuana, materiale per il frazionamento della sostanza e appunto il libro “mastro” all’interno del quale i carabinieri hanno trovato anche 520 euro in contante. L’operaio sarà processato sabato 13 novembre per direttissima.

