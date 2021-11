Insegnante fa lezione no vax in classe e si ammala di Covid - BergamoNews

Bergamo. Negli appunti presi dai bambini durante le ore di lezione si leggono frasi come “i broccoli proteggono dal virus”, il vaccino è un “siero sperimentato per poco” e “in Italia non dicono cose vere”. Accade in una scuola elementare di Bergamo, in Città Alta.

L’insegnante, no vax, si è pure ammalata di Covid e ora due delle classi dove insegna sono in quarantena, in didattica a distanza da venerdì. La stessa, sarebbe stata più volte vista dagli studenti girare per la classe senza mascherina. Tutti elementi che hanno spinto alcuni genitori a chiedersi dove sia la tutela dei bambini.

Alcuni di loro, via mail, hanno contattato l’insegnante invitandola ad evitare considerazioni personali sul vaccino anti-Covid, in particolare sulle motivazioni che l’hanno convinta a non vaccinarsi. Due genitori hanno invece espresso il loro disappunto alla dirigente scolastica, che avrebbe richiamato l’insegnante ad evitare questi argomenti e andare avanti con il programma, rassicurando i genitori sul fatto che terrà personalmente monitorata la situazione.

