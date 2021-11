Giornata della gentilezza, la scrittrice bergamasca Capezzuto pubblica #LoveTutorial - BergamoNews

Bergamo. Ogni anno il 13 novembre si celebra la Giornata Mondiale della Gentilezza, un’occasione per sostenere e promuovere messaggi e comportamenti gentili, sottolineandone l’importanza, ricordando che la gentilezza va praticata sempre.

Proprio nell’ambito del Festival della Gentilezza (www.coltiviamogentilezza.it), che ci invita a diventare coltivatori di gentilezza, l’autrice bergamasca Teresa Capezzuto presenta la sua nuova opera, #LoveTutorial, messa in evidenza al Festival soprattutto quale romanzo generatore di messaggi gentili, per l’invito all’utilizzo positivo dei social e l’attenzione a mettere in circolo il bello e il buono che c’è in ogni cosa.

Appena pubblicato è stato presentato al Salone Internazionale del Libro di Torino (#SalTo21) il romanzo web fantasy #LoveTutorial, ora in book-tour, e già l’Orto della Cultura Editore registra un buon riscontro presso i giovani lettori cui il libro, con le illustrazioni di Giovanni Mucci, si rivolge, oltre che essere godibile dagli adulti.

“Nel romanzo il giovane protagonista Angel, dal nome alato come Eros, coinvolge i lettori nel suo straordinario viaggio in un mondo possibile, fra realtà e immaginazione, come un web fantasy costellato di like e visualizzazioni – racconta l’autrice Teresa Capezzuto -. Ogni incontro, con una prosa visiva, si rivela una presa di consapevolezza sul sentimento amoroso, con le sue diverse sfumature, e il mondo digitale, fra rischi e potenzialità, con la complicità della novella Musa che si chiama Rose. Insomma, attraverso la scrittura, quasi una telecamera cinematografica, racconto tante vite dentro una storia sulla forza dell’amore per stare bene nella cittadinanza digitale”.

Il pubblico di riferimento del romanzo è costituito principalmente da ragazze e ragazzi con età delle scuole secondarie di primo e di secondo grado. Il testo, utilizzando un universo fantastico simbolico, coinvolge i preadolescenti e gli adolescenti in un’avventura emozionante e al tempo stesso fa riflettere su temi di stretta attualità a loro molto vicini, oltre ogni pregiudizio e discriminazione.

Stella Nosella, responsabile editoriale letteratura per l’Infanzia Italia – Estero presso L’Orto della Cultura Editore, commenta così: “#LoveTutorial e la sua autrice mi hanno sorpreso fin da subito e, con me, la direttrice editoriale Maura Pontoni. Teresa è un’autrice preziosa e puntiamo tanto su questo libro molto contemporaneo, arricchito da illustrazioni evocative, che ha già suscitato molto interesse da parte di alcuni editori esteri”.

Giovanni Mucci, illustratore e graphic designer, spiega: “Del romanzo #LoveTutorial ho disegnato sia l’immagine di copertina sia le illustrazioni al suo interno, e ho curato l’intero progetto grafico che rimanda con freschezza al mondo dei social e delle chat. Sono molto soddisfatto del risultato complessivo, lo ritengo efficace e piacevole”.

In un passaggio fondamentale del romanzo sono inserite alcune poesie dell’autrice: “La poesia è vita, vicina a tutti noi, liberatoria, è anche il linguaggio predominante del sentimento amoroso – precisa Teresa Capezzuto – Qui parlano del mondo dei ragazzi, della loro voglia di trovare un punto fermo, seppur con la borsa piena di virgole, oppure di coronare i propri sogni. Per questo ho dedicato il romanzo a tutti quelli che amano le storie piene di idee, pensieri, speranze, rivelazioni: sognate, amate oltre ogni pregiudizio e, se lo volete, diventate influencer positivi. Del proprio posto nel mondo, alla ricerca, sempre…”.

In #LoveTutorial il mito e l’immaginazione si sposano con la realtà dei giovani d’oggi, nello straordinario viaggio che è la vita.

Cultrice appassionata della parola e delle storie, Teresa Capezzuto scrive poesia, narrativa, letteratura per bambini e ragazzi con originalità e un pizzico di ironia. Sue le sillogi poetiche Particolare (Genesi Editrice, 2019) e Autentica (Genesi Editrice, 2018). Con Edizioni il Ciliegio nel 2020 ha pubblicato il racconto interattivo per la scuola primaria Gol alle porte del Sahara e l’albo La giornata è più bella; nel 2021 l’albo sempre per un pubblico prescolare La banda delle scope. #LoveTutorial, pubblicato da L’Orto della Cultura Editore a ottobre 2021, è il suo romanzo web fantasy.

Il sito: www.teresacapezzuto.it

Guarda il booktrailer: https://youtu.be/_llG45c0BWQ

La casa editrice: https://www.ortodellacultura.it/index.php/catalogo2/426/128/bambini-ragazzi/lovetutorial-detail

