Brunch e merenda con l'arte al cubo a Palazzo Camozzi: il menù è dello chef Colombini - BergamoNews

Bergamo. Dimenticate le vacanze estive ormai lontane, gravati dall’ora legale e in attesa dello shopping di Natale sembra che questo tempo di novembre sia sospeso. Eppure il calendario offre sempre degli spunti originali. Come il Brunch a Palazzo o la Merenda a Palazzo offerta dal Rustikal Ristorante. Il Palazzo è una delle dimore storiche più belle di Bergamo: Palazzo Camozzi. Nelle sale nobili dell’edificio c’è una sartoria maschile “Palazzo Camozzi” di Gigi Sofisti che produce abiti su misura raffinatissimi. E proprio in quelle stanze lo chef Federico Colombini, che dirige il Rustikal Ristorante, ha deciso di proporre per domenica 14 novembre il Brunch a Palazzo.

Se avete deciso di poltrire a letto fino a tardi e vi trovate a metà mattina di domenica indecisi tra la colazione e il pranzo, tirate dritto per la strada delle coccole e decidete per il goloso brunch da gustare nelle splendide sale affrescate del palazzo. Dalle 10 alle 15 la proposta dello chef risponde a tutti i gusti spaziando dai dolci al salato sempre con l’obiettivo di esaudire e sorprendere il palato.

Se optate invece per un pomeriggio viziatissimo, allora la proposta che fa per voi è il Brunch a Palazzo dalle 15 alle 18: si può scegliere un tavolo nella Sala della Musica o nel salottino delle Muse per una coccola pomeridiana con una kombucha, un té, un calice di Champagne, biscotti, torte e sandwich salati. Spazi e piatti di altissima qualità da apprezzare magari leggendo un buon libro, musica per sottofondo e calde luci di candele per completare l’elegante compagnia.

Lo chef Colombini ha pensato davvero a tutto, anche a piatti vegetariani, senza glutine o senza lattosio per chi ha richieste.

“L’idea è godere della bellezza, dell’arte che spesso è nascosta dietro un portone – racconta Federico Colombini -. Qui ci troviamo a Palazzo Camozzi, una delle dimore storiche da sogno e ricca di opere d’arte di Bergamo, in una sartoria maschile di alta qualità dove si può apprezzare e toccare con mano il Made in Italy e io propongo piatti a partire da materie prime locali, che trasformo secondo tecniche ancestrali per valorizzare la natura degli ingredienti ed evitare ogni genere di spreco. Anche per quanto riguarda i vini, selezioniamo piccoli produttori che lavorano in modo naturale rispettando l’ambiente e la cultura insista nel prodotto”.

Brunch a Palazzo Camozzi dello chef Colombini

La sfida è riunire l’arte dell’architettura, della sartoria italiana e della in cucina: un’arte al cubo. Un’esperienza unica e singolare. Tutta da provare.

Info (è gradita la prenotazione) 3409519734 – 3498882482.

