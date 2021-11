Bergamo, oltre 4.600 donazioni di sangue da inizio anno: premiati 16 super volontari - BergamoNews

Bergamo. Si è tenuta venerdì 12 novembre nell’aula consiliare di Palazzo Frizzoni la premiazione dei 16 donatori più meritevoli di Avis Comunale Bergamo, quelli che hanno effettuato dalla loro prima donazione al 31 dicembre 2019 e 2020, più di 120 donazioni.

Da sempre l’associazione orobica dedica una giornata ai suoi iscritti più attivi e al nobile gesto della donazione, appuntamento che quest’anno, eccezionalmente per via della pandemia, ha visto insigniti del riconoscimento i donatori più meritevoli del 2019 e del 2020.

A ricevere una benemerenza con diploma dal Comune e dal direttivo di Avis Bergamo, quest’anno, sono stati per il 2019 Nicola Capitanio, Cesare Frigeni, Fabio Grillo, Carlo Lanfranchi, Claudio Maffessanti, Alberto Messina, Gianalberto Pandolfi, Giuliana Stecchi e, per il 2020, Pierluigi Brugali, Cristian Carozzi, Maurizio Casali, Giovanni Cesari, Cristina Grancini, Valter Rosa, Roberto Spini, Pierangelo Stucchi. Quattordici uomini e due donne che, nel corso della loro storia da avisini, si sono distinti per valore e generosità e sono così diventati protagonisti della “Giornata del donatore 2021” cittadina.

Presenti alla cerimonia l’assessora alle Politiche sociali del Comune di Bergamo Marcella Messina, il presidente del Consiglio comunale Ferruccio Rota, il presidente di Avis Comunale Bergamo Paolo Comana, i presidenti di Avis Regionale Lombardia Oscar Bianchi e di Avis Provinciale Bergamo Artemio Trapattoni.

“La Giornata del Donatore – ha commentato il presidente di Avis Comunale Bergamo Comana – rappresenta un momento molto importante per la nostra Associazione, perché è una ricorrenza nata in concomitanza con la creazione della stessa Avis Comunale Bergamo. A partire dal 1970 si è unita alle celebrazioni anche l’amministrazione cittadina, che così ha colto un’ulteriore occasione per mostrare il suo sostegno alla nostra realtà. Una vicinanza, quella tra Avis Bergamo e il Comune orobico, suggellata oggi dalla consegna dei riconoscimenti ai cittadini e donatori più attivi presso la sala consiliare di Palazzo Frizzoni; a dimostrazione del valore del gesto della donazione, riconosciuto a beneficio non solo di chi dona e chi riceve, ma dell’intera cittadinanza”.

“La cerimonia di consegna delle Benemerenze AVIS 2019 e 2020 – sottolinea l’assessora alle Politiche sociali del Comune di Bergamo Messina – si celebra quest’anno in concomitanza con i festeggiamenti degli 85 anni di donazioni di AVIS Bergamo: un traguardo straordinario che certamente fa onore all’Associazione, ma anche a tutti noi come cittadini bergamaschi. Oltre 4.600 donazioni nella nostra città dall’inizio del 2021, un numero davvero importante che racconta in solo quattro cifre la storia di decine di persone che scelgono di offrire generosamente il proprio sangue e di molte di più che, proprio in quel gesto, ritrovano la loro vita. In Italia, nel 2020, ci sono stati 1,6 milioni donatori e 3 milioni circa di donazioni, numeri straordinari se si pensa che il nostro sistema, a differenza di altri, si basa esclusivamente sulla donazione volontaria e non remunerata. Ecco il dono è proprio questo: un atto di assoluta e totale libertà dove lo scambio gratuito sprigiona un senso potente di umanità, solidarietà e speranza. Nel conferire oggi a queste donatrici e donatori il riconoscimento alla “carriera”, mi piace pensare a loro come un’onda potente che lascia il segno nella vita di chi contribuiscono a salvare, ma soprattutto nel presente e nel futuro della nostra comunità”.

I DATI

In totale, per gli anni 2020 e 2021, l’Avis Comunale di Bergamo ha attribuito ai suoi iscritti 750 benemerenze, di cui: 303 in rame (3 anni e almeno 6 donazioni oppure 8 donazioni), 225 in argento (5 anni e almeno 12 donazioni oppure 16 donazioni), 97 in argento dorato (10 anni e almeno 24 donazioni oppure 36 donazioni), 77 in oro (20 anni e almeno 40 donazioni oppure 50 donazioni), 31 rubino (30 anni e almeno 60 donazioni oppure 75 donazioni), 15 smeraldo (40 anni e almeno 80 donazioni oppure 100 donazioni) e 2 diamante (cessazione donazioni per raggiunti limiti di età o per motivi di salute e almeno 120 donazioni).

Numeri importanti, che confermano l’andamento positivo delle donazioni nella sezione avisina del Comune orobico e dei gruppi rionali: i dati aggiornati a settembre 2021 mostrano un aumento di 628 donazioni rispetto a settembre dello scorso anno (dato che, in riferimento all’anno 2019-2020, aveva visto un aumento di 229 donazioni). Infatti, a settembre 2019 le donazioni totali (da gennaio 2019) ammontavano a 4441, nel periodo di gennaio-settembre 2020 si contavano 4042 donazioni mentre ad oggi, i dati di settembre 2021 registrano 4670 donazioni da inizio anno.

