Ballando con le stelle, Sapiens o Sleepers? La tv del 13 novembre - BergamoNews

Per la prima serata in tv, sabato 13 novembre su RaiUno alle 20.35 andrà in onda una nuova puntata di “Ballando con le Stelle”, il dance show condotto da Milly Carlucci con Paolo Belli.

Su Canale5 alle 21.20 ci sarà “Tu si que vales”.

Su RaiDue alle 21.05 l’appuntamento è con il telefilm “S.W.A.T”. Verranno proposti due episodi dal titolo “Sotto la cenere” e “La crociata”. Nel primo, Max Adam ha perso moglie e figlia in un incendio ed incolpa la squadra Uno Ventisette dei Vigili del Fuoco, che ha lasciato che la sua famiglia morisse senza intervenire.

Nel secondo, un gruppo di suprematisti bianchi, chiamati Imperial Dukes, sta seminando il panico a Los Angeles. La squadra di Hondo interviene ed aggiunge al proprio organico Erika, in sostituzione di Deacon.

RaiTre alle 21.45 trasmetterà “Sapiens – Un solo pianeta”.

Per chi preferisse vedere un film, su Rete4 alle 21.20 c’è “Agente 007 – La spia che mi amava”; su Rai4 alle 21.20 “First Kill”; e su Iris alle 21.15 “Sleepers” e su Italia2 alle 21.10 “Grindhouse – Planet Terror”.

Su Rai5 alle 21.15 andrà in scena “La signorina Giulia”. Storica edizione del 1955 di Rigoletto di Verdi con Aldo Protti, Carlo Zampighi, Virginia Zeani, Nicola Zaccaria, Luisa Ribacchi, Marisa Guerra, Vittorio Tatozzi, Carlo Forti, Gino Del Signore, Dario Caselli, – Gianna Brunelli. A dirigere l’Orchestra della Rai di Milano il M° Nino Sanzogno. Regia di Franco Enriquez.

Da segnalare, infine, su Italia1 alle 21.20 “I Simpson”; su La7 alle 21.15 la serie “Versailles”; su La7D alle 21.30 la serie “Lie to me – La scienza della riprogrammazione”; su La5 alle 21.05 la replica del “Grande Fratello Vip” e su Mediaset Extra la diretta dalla casa del “Grande Fratello Vip”.

Questi sono i programmi previsti per stasera salvo variazioni dell’ultimo momento apportate dalle reti televisive.

