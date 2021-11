Autografi e sorrisi, il campione del mondo Nicola Bartolini incontra le promesse della Ginnastica TreviCass - BergamoNews

Treviglio. Lo sguardo incredulo di un giovane tifoso può esser a volte più appagante di una medaglia iridata.

Se n’è reso conto anche Nicola Bartolini che nella serata di venerdì 12 novembre ha incontrato gli atleti della Ginnastica TreviCass, riunitisi nella palestra dell’Istituto “Zenale e Butinone” di Treviglio per festeggiare il campione sardo.

Divenuta una vera e propria icona dello sport italiano, il portacolori della Pro Patria Bustese ha coronato la propria carriera ai recenti Mondiali di ginnastica artistica riportando nel Bel Paese un oro nel corpo libero che mancava da oltre centootto anni. .

“Meglio tardi che mai, visto che questa medaglia restituisce morale alla ginnastica maschile, talvolta messa in secondo piano – ha raccontato l’azzurro -. Una settimana prima delle Olimpiadi sono stato avvisato che non sarei partito per cui ho fatto un mese di disintossicazione ginnica. Poi ho avuto l’occasione di andar a gareggiare nuovamente in Giappone e prendermi proprio lì una rivincita personale che mi ha appagato quasi totalmente”.

Accolto dal calore e dall’entusiasmo di decine di giovani promesse alla caccia di un autografo, il 25enne di Quartu Sant’Elena ha spiegato come il percorso che lo ha condotto sul gradino più alto del podio di Kitakyushu non sia stato sempre in discesa.

L’approdo da ragazzino al Centro Federale di Milano, il trasferimento a Salerno e l’esclusione alle recenti Olimpiadi hanno segnato l’ex stella del reality “Vite parallele”, senza però impedirgli di continuare a volare sulla pedana e realizzare i propri sogni.

“Come per ogni sport professionistico, è fondamentale fare dei sacrifici. Per dedicare la vita a una disciplina alla ginnastica, è necessario donare completamente sé stessi rinunciando alla famiglia, agli amici e alle uscite. – ha sottolineato il fuoriclasse sardo -. Queste privazioni possono però possono esser ripagate con delle bellissime soddisfazioni. Punto ora a Parigi, ma non da individualista, perché voglio far qualificare la squadra insieme ai miei compagni e chiudere così la mia carriera in bellezza”.

La storia di Bartolini rappresenta quindi un esempio da seguire per tutti coloro che non vogliono arrendersi davanti a ogni sorta di ostacolo; una figura che potrebbe ispirare le nuove generazioni come sottolineato dal sindaco di Treviglio Juri Imeri.

“In quest’anno così particolare specialità come atletica e ginnastica hanno avuto riscontri particolari, come dimostrato da questi campioni. La dimostrazione arriva da questa squadra che abbiamo visto crescere e incrementare la quantità e la qualità del lavoro – ha confessato il primo cittadino orobico -. A breve partirà la nuova palestra, aumentando così gli spazi ad attività di grande valenza sociale e che consentono ai ragazzi di stare bene”.

© Riproduzione riservata

